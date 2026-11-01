श्रद्धा कपूर की मौसी और मशहूर एक्टर शक्ति कपूर की साली पद्मिनी कोल्हापुरे आज अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. 9 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली पद्मिनी ने 80 के दशक में अपनी पहचान बनाई थी. कम उम्र में ही उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीत लिया था. इसके बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहीं. हालांकि पद्मिनी इंडस्ट्री में लंबी पारी नहीं खेल पाईं.

9 साल की उम्र में देवानंद की फिल्म में किया काम

पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 2 नवंबर 1965 को शास्त्रीय सिंगर और वीणा वादक पंढरीनाथ कोल्हापुरे के घर मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दिग्गज एक्टर देवानंद की फिल्म 'इश्क इश्क इश्क' से किया. 1974 की इस फिल्म में एक्टिंग करने के अलावा देवानंद इसके डायरेक्टर-प्रोड्यूसर भी थे. आगे जाकर पद्मिनी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 'साजन बिना ससुराल', 'सत्यम शिवम सुंदरम', 'इंसाफ का तराजू', और 'थोड़ी सी बेवफाई' जैसी फिल्में भी कीं.

16 की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू

14 साल की उम्र में फिल्म 'इंसाफ का तराजू' के लिए पद्मिनी ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता. इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में एक्टर-डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म 'प्रेम रोग' से बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपना आगाज किया. उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी.

पद्मिनी ने फिल्म में अपने शानदार अभिनय से फिर दर्शकों का दिल जीता. एक्ट्रेस को साल 1982 में 17 साल की उम्र में प्रेम रोग के लिए फिल्मफेर के बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड से भी नवाजा गया. उन्होंने 'सौतन', 'मरते दम तक', 'वो सात दिन', 'स्वर्ग से सुंदर', 'आहिस्ता आहिस्ता', प्यार झुकता नहीं' और 'विधाता' जैसी फिल्मों में भी काम किया.

21 की उम्र में भागकर की थी शादी

बॉलीवुड के हैंडमस मुंडों को छोडकर पद्मिनी का दिल आया था प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा पर. दोनों ने 'ऐसा प्यार कहां' (1986) फिल्म के लिए साथ काम किया था. सेट पर ही दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे. हालांकि, इस रिश्ते से पद्मिनी का परिवार नाखुश था. ऐसे में उन्होंने प्रदीप से साल 1986 में भागकर ब्याह रचाया था. अब पद्मिनी और प्रदीप का एक बेटा है, जिसका नाम प्रियांक शर्मा है.