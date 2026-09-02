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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पद्मावत' के जौहर सीन पर राइटर ने किया रिएक्ट, बोले- ये उस समय की सच्चाई थी

'पद्मावत' के जौहर सीन पर राइटर ने किया रिएक्ट, बोले- ये उस समय की सच्चाई थी

'पद्मावत' राइटर ने प्रकाश कपाड़िया ने जौहर को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि जौहर उस समय की रियलिटी थी. प्रकाश ने जौहर सीन को डिफेंस किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Sep 2026 10:16 PM (IST)
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एक्टर स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत'  के जौहर सीन को लेकर बयान दिया था. उनके बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था. अब फिल्म 'पद्मावत' के राइटर प्रकाश कपाड़िया ने जौहर सीन को डिफेंड किया है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म उस दौर की सच्चाई है.

उन्होंने कहा, 'हमने हमारी रिसर्च के हिसाब से और जो हिस्ट्री की किताब में लिखा था उस हिसाब से फिल्म बनाई. हर कोई फिल्म को अपने हिसाब से समझता है. हमने जो दिखाया, जिसमें जौहर का सीन भी शामिल है वो उस समय की रियलिटी थी, जिसे अब बदला नहीं जा सकता है. वो सिचुएशन ‘करो या मरो’ वाले थे. वो लोग केसरिया करके उतरे थे.'

राजपूत ट्रेडिशन में केसरिया का मतलब पुरुषों का केसरिया रंग के कपड़े पहनकर युद्ध के मैदान में उतरना था और तब तक लड़ना होता था जब तक की वो शहीद न हो जाएं. खासकर तब जब जीतना मुश्किल होता था.

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स्वरा भास्कर के बयान पर किया रिएक्ट
स्वरा भास्कर के बयान पर उन्होंने कहा, 'ये इंसान के मूड पर डिपेंड करता है. फिल्म भले ही अच्छी हो और आप उसे खराब मूड में देखते हो तो आपको वो फिल्म भी बेकार लगेगी. ये नीयत की भी बात होती है. चाहे आप व्यूअर के तौर पर जा रहे हों, या फिर कुछ निगेटिव ढूंढ़ने जा रहे हो. पद्मावत के समय में फिल्म के रिलीज से पहले विवाद हुआ था. प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए थे. वो ही बातचीत सालों बाद भी जारी है. तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं. लोगों को जो कहना है कहने दीजिए.'

 
 
 
 
 
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स्वरा भास्कर ने क्या कहा था?
स्वरा ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वुमन लाइफ फ्रीडम टॉक नामक शो में कहा था, 'जब मैंने पद्मावत फिल्म देखी थी तो उसमें 800 महिलाएं जौहर कर लेती हैं. मुझे ऐसा लगा कि रेप सर्वाइवर अगर होती तो ये फिल्म आखिर में क्या मैसेज देती है? मुझे कायर जैसा फील हुआ कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जान नहीं ली. रेप एक महामारी की तरह फैल रही है, हम ऐसे में रेप सर्वाइर्स को क्या कह रहे हैं कि उन्हें जीने का हक नहीं है.'

स्वरा भास्कर इस बयान के बाद काफी ट्रोल हुईं. ट्रोलिंग के बाद स्वरा ने रिएक्ट किया था.

स्वरा भास्कर ने दी थी सफाई

इसके बाद स्वरा भास्कर ने सफाई भी दी थी. उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, 'सोशल मीडिया पर मेरा एक वीडियो काफी वायरल है. मेरे जौहर वाले बयान को झूठ बनाकर फैलाया जा रहा है. ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि रानी पद्मावती और बाकी औरतें जिन्होंने जौहर किया वो कायर थीं. लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. मेरे बयान को तोड़मरोड़कर दिखाया गया. मैंने इंग्लिश में कहा था और मैं उसका ट्रांसलेट करके बता देती हूं कि क्योंकि भाषा समझ नहीं आती तो पूछ लो. झूठ नहीं फैलाना चाहिए. जो लोग गालियां देना चाहते हैं वो दें लेकिन सही चीज पर दें.'

स्वरा ने आगे कहा, 'मैंने कहा था कि जब मैं क्लाईमैक्स देख रही थी तो मुझे लगा कि भगवान न करें कि अगर रेप पीड़िता होती तो मैं कायर फील करती कि मैंने अपनी जान नहीं ली. मतलब ये कि रेप के बाद अगर मैं बच गई तो मैं कायर थी. मैंने ये इसीलिए कहा कि हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां रेप एक महामारी की तरह फैला है.'

स्वरा भास्कर ने वीडियो क कैप्शन में लिखा- मेरा एक वीडियो क्लिप वायरल है, जिसे गलत रूप से झूठे ढंग से अनुवादित किया जा रहा है. मैंने कतई नहीं कहा कि रानी पद्मावती या कोई भी सती कायर थी. शर्मनाक है कि मीडिया चैनल और लोग बार बार झूठा इल्ज़ाम लगाकर लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं. गाली देनी है तो दो- पर सही बयान पर दो. सुनिए और शेयर कीजिए. महिलाओं को बलात्कार के बाद भी ज़िंदगी का हक है.

फहाद अहमद ने किया रिएक्ट

वहीं स्वरा के पति फहाद अहमद ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'मुझे एक व्यक्ति यह साबित कर दे कि स्वरा ने रानी पद्मावती को कायर कहा है. हम सिर्फ़ माफ़ी नहीं, बल्कि भारत का क़ानून जो सज़ा देगा,उसके लिए तैयार हैं. सरकार के तलवे चाटने वाले झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं. हमारी लड़ाई तुम्हारे झूठ और नफ़रत की विचारधारा से है और हमेशा रहेगी.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
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