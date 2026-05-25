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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPadma Awards 2026 Live: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', आंखों में आंसू लिए हेमा मालिनी ने लिया सम्मान, बेटी अहाना भी रोने लगीं

Padma Awards 2026 Live: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', आंखों में आंसू लिए हेमा मालिनी ने लिया सम्मान, बेटी अहाना भी रोने लगीं

Padma Awards 2026 Live: नई दिल्ली में आज देश के सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरुस्कारों का आयोजन हो रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई दिग्गज को आज पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 05:20 PM (IST)

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Padma Awards 2026 Ceremony Live Updates Dharmendra Satish Shah Mammootty Alka Yagnik Rashtrapati Bhavan Padma Awards 2026 Live: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', आंखों में आंसू लिए हेमा मालिनी ने लिया सम्मान, बेटी अहाना भी रोने लगीं
पद्म अवॉर्ड 2026
Source : pti

Background

दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र से लेकर मलयामल इंडस्ट्री के सुपरस्टार ममूटी तक को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए आज पद्म अवॉर्ड से सम्मानित जा रहा है. 25 मई यानी आज दिल्ली में पद्म पुरस्कार आयोजन हो रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से सभी को सम्मान सौंपेंगी.

इन सितारों को किया जाएगा सम्मानित
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. एक्ट्रेस और धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ये सम्मान स्वीकार करेंगी. उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्से बातचीत में कहा कि वो ये सम्मान लेंगी. उनके साथ बेटी अहाना भी होंगी. हेमा ने बताया कि उनकी बेटी ईशा भी आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई. वहीं सनी देओल और बॉबी देओल को इसके बारे में जानकारी है.

बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हुआ था.

धर्मेंद्र के अलावा दिवंगत एक्टर सतीश शाह को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ था. सतीश शाह ने टीवी और फिल्मों दोनों में काम किया है. 'मैं हूं ना' से लेकर 'जाने भी दो यारों' तक फिल्मों में नजर आए. वहीं उनका शो साराभाई वर्सेस साराभाई काफी चर्चा में रहा.

300 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं ममूटी

मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. ममूटी की बात करें तो वो 74 साल के हैं. ममूटी मलयालम इंडस्ट्री में 25 सालों से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं. उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. ममूटी ने 'भीष्म पर्वम', 'ब्रमायुगम', 'कन्नूर स्क्वाड', 'द ग्रेट फादर', Rorschach जैसी शानदार फिल्में दी हैं.

प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. हिंदी सिनेमा में अलका सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली पांचवीं प्लेबैक सिंगर हैं. उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. वहीं एक्टर आर माधवन को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. 'धुरंधर', '3 इडियट्स', 'शैतान', 'रहना है तेरे दिल में' जैसी फिल्में दे चुके हैं.

17:20 PM (IST)  •  25 May 2026

Padma Awards 2026 Live: एक्टर प्रोसेनजित चटर्जी को मिला पद्मश्री

बंगाली एक्टर प्रोसेनजित चटर्जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. एक्टर ने 400 से ज्यादा फिल्में और 10 टीवी शोज किए हैं.

17:15 PM (IST)  •  25 May 2026

Padma Awards 2026 Live: धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला पद्म विभूषण सम्मान

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ये सम्मान स्वीकार किया. इस दौरान वो इमोशनल नजर आईं. उनकी बेटी अहाना देओल भी इस दौरान साथ थीं और वो भी रोती दिखीं.




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