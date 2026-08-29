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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'औकात में रहो...', 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में ओरी ने समय रैना को दी वार्निंग

'औकात में रहो...', 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में ओरी ने समय रैना को दी वार्निंग

'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के हालिया एपिसोड में ओरी ने होस्ट समय रैना को वार्निंग दी है. वहीं समय रैना अर्चना पूरन सिंह को जमकर रोस्ट करते दिखें. शो के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का नया एपिसोड रिलीज हो गया है, जिसमें ओरी, अर्चना पूरन सिंह, निशांत सूरी और शेरोन वर्मा गेस्ट के तौर पर नजर आए. एपिसोड में मजेदार बातचीत और एक-दूसरे की खिंचाई देखने को मिली. पूरे एपिसोड में ओरी और होस्ट समय रैना एक-दूसरे को जमकर ट्रोल करते दिखे.

ओरी ने समय रैना को दी वार्निंग
एपिसोड के दौरान ओरहान अवत्रामाणी उर्फ ओरी ने मजाक में कहा कि वो खासतौर पर शूट के लिए लंदन से आए हैं और पहली बार ऐसे पैनल का हिस्सा बने हैं, जहां खुद के अलावा वो किसी और को नहीं जानते. इस पर समय रैना ने मजाकिया अंदाज में ओरी की खिंचाई की.

समय ने ओरी को उनके पुराने इंटरव्यू की बात याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर घर में पहचाना जाने वाला नाम बनना चाहते हैं. इसके बाद दोनों के बीच मजेदार नोकझोंक देखने को मिली. ओरी ने समय को वार्निंग देते हुए कहा, 'जिन लोगों से मेरी जान-पहचान है ना, तुम अंदर जाओगे तो तुम बाहर नहीं आओगे इस बार. बी केयरफुल. औकात में रहो.'

 वहीं आगे समय रैना ने ओरी की बात का जवाब देते हुए मजाक में पूछा, 'कहां डालेगा?' इसके बाद उन्होंने गुजरात के एक एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का नाम लिया. इस पर ओरी ने कहा, 'बंदरों को वहीं डालते हैं.' उन्होंने आगे मजाक में कहा कि वहां रहने पर समय की जिंदगी बेहतर होगी और उन्हें ये सब 'बकवास' करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

 
 
 
 
 
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अर्चना पूरन सिंह को किया रोस्ट
वहीं एपिसोड में समय ने अर्चना पूरन सिंह को भी रोस्ट किया. समय ने पहले अर्चना की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' की मशहूर किरदार मिसेज ब्रिगेंजा की तारीफ की, लेकिन इसके बाद उनकी उम्र को लेकर मजाक कर दिया.

समय ने कहा कि तब से अब तक अर्चना एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुईं, बल्कि दशकों की उम्र बढ़ गई है. अर्चना ने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया कि अगर दशकों की उम्र बढ़ने के बाद भी वह ऐसी दिखती हैं, तो समय को उनसे कुछ सीखना चाहिए. समय ने तुरंत पलटकर कहा, 'तो फिर अपने प्लास्टिक सर्जन का नंबर ही दे दो.'

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अलगे एपिसोड में होगी राखी सावंत की एंट्री
एपिसोड के आखिरी में अगले एपिसोड का प्रोमो भी दिखाया गया, जिसमें राखी सावंत नजर आएंगी. प्रोमो में समय रैना कहते हैं कि शुरुआती एपिसोड्स में उन्होंने थोड़ा संभलकर चलने की कोशिश की, लेकिन लोगों को लगा कि अब पहले जैसी बात नहीं रही. इसी वजह से उन्होंने अगले एपिसोड में राखी सावंत को बुलाने का फैसला किया.

बता दें, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का नया एपिसोड फिलहाल नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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Samay Raina
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