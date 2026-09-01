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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ऑनस्लॉट' से लेकर 'ब्लैक बॉक्स' तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये 5 हॉलीवुड फिल्में-सीरीज

'ऑनस्लॉट' से लेकर 'ब्लैक बॉक्स' तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये 5 हॉलीवुड फिल्में-सीरीज

सितंबर के पहले हफ्ते में हॉलीवुड की कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते क्या-क्या नया देखने को मिलेगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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सितंबर का पहला हफ्ता हॉलीवुड लवर्स के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है. इस हफ्ते सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक कई बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. जहां एंड्रयू गारफील्ड की फैंटेसी फिल्म 'द मैजिक फारअवे ट्री' सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, वहीं एक्शन के शौकीनों के लिए 'ऑनस्लॉट' और 'मे डे' जैसे धमाकेदार ऑप्शन मौजूद हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट.

'द मैजिक फारअवे ट्री'
बेन ग्रेगर के निर्देशन में बनी फिल्म 'द मैजिक फारअवे ट्री' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फैंटेसी फिल्म में एंड्रयू गारफील्ड, क्लेयर फॉय, नोनसो अनोजी और निकोला कफलान लीड रोल में हैं. जेसिका गनिंग और डस्टिन डेमरी-बर्न्स जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

'द मैजिक फारअवे ट्री' की कहानी एक ऐसे परिवार की है, जो नौकरी जाने के बाद शहर छोड़कर इंग्लैंड के एक दूरदराज इलाके में रहने आ जाता है. यहां उन्हें टेक्नोलॉजी से दूर एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है. इसी दौरान बच्चों को एक विशाल और जादुई पेड़ मिलता है. इस पेड़ की चोटी पर एक के बाद एक कई जादुई दुनिया देखने को मिलती हैं, जहां उनकी मुलाकात कई अजीब और दिलचस्प किरदारों से होती है.

'ऑनस्लॉट'
एड्रिया अर्होना, डैन स्टीवंस, एलेक्स परेरा और रेबेका हॉल जैसे सितारों से सजी फिल्म 'ऑनस्लॉट' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसमें ड्रू स्टार्की, माइकल बीहन, रेगिनाल्ड वेलजॉनसन और एरिक वेयरहाइम जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. इस एक्शन स्लैशर फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड हैं. 

'ऑनस्लॉट' की कहानी सेलेस्टे नाम की एक रिटायर्ड अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है. अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे एक बार फिर अपने पुराने कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. दरअसल, उसकी बेटी को जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपरह्यूमन लोगों की एक खतरनाक टीम से खतरा है.

'ब्लैक बॉक्स'
स्टीवन क्वेल की साइंस-फिक्शन हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'ब्लैक बॉक्स' में टॉम ब्रिटनी, हॉली व्हाइट और बेट्सी-ब्लू इंग्लिश लीड रोल में हैं. ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें डेन व्हाइट ओ'हारा, काजा चान, जॉर्जिना लियोनिडास और हानेके टाल्बो जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. 

फिल्म की कहानी वेरो एयरलाइंस की फ्लाइट 298 की है, जो सिएटल से न्यू ऑरलियन्स के लिए रवाना होती है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन अचानक फ्लाइट में यात्रियों की तबीयत खराब होने लगती है. इसके बाद तकनीकी गड़बड़ियों के साथ पायलट भी कोई जवाब नहीं देते, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं. फ्लाइट में डर का माहौल बन जाता है और यात्रियों को कई रहस्यमयी और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है. अब सभी को अपनी जान बचाने के लिए मिलकर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा.

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'द जेंटलमेन सीजन 2'
नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 'द जेंटलमेन' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रही है. इसमें थियो जेम्स, काया स्कोडेलारियो, रे विंस्टोन, डैनियल इंग्स, जोली रिचर्डसन, विनी जोन्स, ह्यूग बोनविले, माया जामा
डायरेक्टर: गाय रिची, एरान क्रीवी और निक रोलैंड जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. 'द जेंटलमेन सीजन 2' को आप 3 सितंबर 2026 से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

'द जेंटलमेन' के दूसरे सीजन में एडी की कहानी आगे बढ़ेगी. एक रईस परिवार की संपत्ति विरासत में मिलने के बाद एडी को पता चलता है कि उसकी जमीन पर एक बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है. खास बात ये है कि उस कारोबार को चलाने वाले लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हैं. इसके बाद एडी के सामने कई नई मुश्किलें खड़ी होंगी. 

'मेडे'
'मेडे' में रयान रेनॉल्ड्स, केनेथ ब्राना, मार्सिन डोरोसिंस्की, मारिया बाकालोवा और डेविड मोर्स अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन जॉन फ्रांसिस डेली और जोनाथन गोल्डस्टीन ने किया है. इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म को एप्पल टीवी पर 4 सितंबर 2026 से देखा जा सकेगा. 

'मेडे' की कहानी ट्रॉय केली नाम के एक पायलट की है, जिसे एक बेहद सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है. मिशन के दौरान वो दुश्मन के इलाके में फंस जाता है. वहां उसकी मुलाकात निकोलाई उस्तीनोव नाम के एक पूर्व अधिकारी से होती है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
The Magic Faraway Tree The Gentlemen Season 2
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