इंडिया में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि और भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हैं. इनमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम इंडस्ट्री की फिल्में पिछले कुछ सालों से बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों को बराबर की टक्कर देती हैं.

हर साल सैकड़ों फिल्में और पिछले कई दशकों में हजारों फिल्में बना चुकीं इन सभी इंडस्ट्रीज ने मिलकर अभी तक कितनी 500 करोड़ी फिल्में दी हैं? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो सैक्निल्क के मुताबिक हम ऐसी फिल्मों की लिस्ट लाए हैं.

अब तक कितनी फिल्मों ने पार किया है 500 करोड़ का आंकड़ा

सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 5 फिल्म इंडस्ट्रीज ने कुल मिलाकर 15 ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इन फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सके हैं. साथ ही, उनका डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर ग्रास कलेक्शन भी देखिए.

फिल्म ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन (करोड़ रुपये में) बाहुबली 2 1416.9 केजीएफ 2 1000.85 2.0 519 आरआरआर 915.85 दंगल 535 एनिमल 660 बाहुबली 516 पठान 657.5 जवान 760 गदर 2 620.5 छावा 716.91 स्त्री 2 713.15 पुष्पा 2 1471.1 कल्कि 2898 एडी 767.25 कांतारा चैप्टर 1 540 (कमाई अभी जारी है)

साउथ या हिंदी, किसने दी हैं सबसे ज्यादा 500 करोड़ी?

बॉलीवुड, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु इंडस्ट्री में से सबसे ज्यादा 500 करोड़ी फिल्में देने का रिकॉर्ड बॉलीवुड के पास है. इसके बाद दूसरे नंबर पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है. नीचे लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस फिल्म इंडस्ट्री ने कितनी 500 करोड़ी फिल्में दी हैं.

बॉलीवुड- 7 (जवान, पठान, दंगल, छावा, स्त्री 2, गदर 2 और एनिमल)

टॉलीवुड (तेलुगु)- 5 (पुष्पा 2, कल्कि 2898 एडी, बाहुबली, बाहुबली 2 और आरआरआर)

कॉलीवुड (तमिल) -1 (2.0)

सैंडलवुड (कन्नड़)- 2 (केजीएफ 2 और कांतारा चैप्टर 1)

साफ है कि सबसे कम 500 करोड़ी फिल्म तमिल सिनेमा के पास है. तमिल की सिर्फ एक फिल्म रजनीकांत स्टारर 'रोबोट' का सीक्वल '2.0' ही इस लिस्ट में जगह बना पाई है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड है जिसकी भी सिर्फ एक ही फिल्म इस लिस्ट में थी लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' के बाद ये नंबर बढ़कर 2 हो गया है.