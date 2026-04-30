बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर की 30 अप्रैल को छठी डेथ एनिवर्सरी है. आज ही के दिन साल 2020 में 67 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. 2018 में उन्हें कैंसर हुआ था. ऋषि कपूर का अमेरिका में 11 महीनों तक इलाज चला था, जिसके बाद वो भारत लौट आए थे और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी. ऋषि कपूर की डेथ एनिवर्सरी पर नीतू कपूर ने उन्हें याद किया है.

नीतू कपूर ने शेयर की अनदेखी तस्वीर

नीतू कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो ऋषि कपूर के साथ बैठी नजर आ रही हैं. उन्होंने इसके साथ लिखा, 'आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे.' वहीं, रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी पिता ऋषि कपूर को याद किया है. उन्होंने ऋषि कपूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'जब तक हम फिर से नहीं मिलते... मैं आपको याद करती रहूंगी, आपसे प्यार करती रहूंगी और आपको सेलिब्रेट करती रहूंगी.'

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साल 1980 में की ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने शादी

बता दें कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने 22 जनवरी, 1980 को शादी की थी. इस कपल के दो बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी (1980) और बेटा रणबीर कपूर (1982). जहां एक ओर रणबीर अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा जल्द ही फिल्म 'दादी की शादी' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. इस फिल्म में नीतू कपूर भी नजर आएंगी. कपिल शर्मा भी फिल्म का हिस्सा हैं. ये फिल्म 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ऋषि कपूर ने इन फिल्मों में किया काम

बता दें कि ऋषि कपूर ने अपने लंबे करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें 'बॉबी', 'नसीब', 'अमर अकबर एंथनी', 'दीवाना', 'प्रेम रोग', 'सरगम' और 'दामिनी' शामिल हैं.

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