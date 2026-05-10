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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमदर्स डे के मौके पर कुब्रा सैत ने बचपन के दिनों को किया याद, बोलीं- 'मां की कई बातें मुझे...'

मदर्स डे के मौके पर कुब्रा सैत ने बचपन के दिनों को किया याद, बोलीं- 'मां की कई बातें मुझे...'

Mother's Day 2026: एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने मदर्स डे के मौके पर अपनी मां के बारे में कई बातें खुलकर शेयर की हैं. साथ ही बचपन के कई किस्सों का जिक्र किया, जो हर किसी के जिंदगी से मिलती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 May 2026 08:35 AM (IST)
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पूरे देश में 10 मई को मदर्स डे मनाया जाने वाला है. इस खास मौके पर हर कोई अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उन्हें गिफ्ट देकर खुशियां मनाते हैं. सेलेब्स भी इस दिन अपनी मां के साथ कई तस्वीरें शेयर कर खास नोट लिखते हैं और प्यार लुटाते हैं. इसी बीच एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने भी अपनी मां यास्मीन सैत पर प्यार लुटाया हैं और खास बातें शेयर की हैं. 

मां के लिए कुब्रा का प्यार

कुब्रा सैत ने बचपन की कई बातों को बताते हुए कहा कि जब हम छोटे होते हैं, तो हममें से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हमारी मां हमें समझती नहीं हैं. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. उस उम्र में मां की कई बातें मुझे गलत लगती थीं और कई बार तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो मेरी सबसे बड़ी अपोनेंट हों.

उन्होंने आगे कहा कि मां हमेशा कहती थीं कि रात 10:30 बजे तक सारे काम खत्म करके सो जाना चाहिए और उस समय उनकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी क्योंकि मुझे देर रात तक जागना अच्छा लगता था. लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं. अब मैं खुद अपनी स्लीप रूटीन को लेकर बहुत अलर्ट और ऑब्सेस्ड हूं और इस बात पर मां भी मुस्कुराती हैं.

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कुब्रा सैत का वर्कफ्रंट 

बता दें कि कुब्रा ने 2011 में सलमान खान की फिल्म 'रेडी' से अपने करियर की शुरुआत की थीं. हालांकि उन्हें असली पहचान 2018 की नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' से मिली, जिसमें उन्होंने 'कुक्कू' का किरदार निभाया था. बीते कुछ सालों में उन्हें कई प्रोजेक्ट्स में देखा गया था, जिसमें अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2', शाहिद कपूर की 'देवा', अमेजन प्राइम वीडियो की 'फर्जी' और रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' शामिल हैं. वहीं इस साल वो वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' फिल्म में भी नजर आने वाली हैं, जो 5 जून को रिलीज होने वाली है. 

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Published at : 10 May 2026 08:35 AM (IST)
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Kubbra Sait Mother’s Day 2026
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