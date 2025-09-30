अक्टूबर का महीना सिनेमा लवर्स के लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट से भरा रहने वाला है. दरअसल सिनेमाघरों में कई बड़े स्टार्स की हॉरर-कॉमेडी से लेकर पीरियड ड्रामा सहित कई फिल्में रिलीज हो रही हैं जो दर्शकों को फुल एंटरटेन करने वाली हैं. तो चलिए देर किस बात की है यहां जान लेते हैं कौन सी फिल्म अक्टूबर में किस तारीख को रिलीज हो रही है.

कांतारा चैप्टर 1

'कंटारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म लोककथाओं, पौराणिक कथाओं और इंटेंस ड्रामा का ब्लेंड है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

2 अक्टूबर, 2025 को 'कंतारा चैप्टर 1' के साथ वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी रिलीज़ हो रही है. शशांक खेतान द्वारा निर्देशित यह फिल्म पूरी तरह से मस्ती से भरी है. । वरुण ने बताया कि दोनों फ़िल्में अलग-अलग दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर वैराइटी की गुंजाइश बनती है. इस फिल्म को शशांक खेतान ने निर्देशित किया है और फिल्म जाह्नवी कपूर और वरुण धवन रके अलावा सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ ने भी अहम रोल प्ले किया है.

थामा

'थामा' हॉरर कॉमेडी फिल्म है. ये दिवाली के ठीक पहले 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फल् में आयुष्मान खुराना एक इतिहासकार की भूमिका निभा रहे हैं जो भारतीय इतिहास में पिशाचवाद की पौराणिक जड़ों की खोज कर रहे हैं. फिल्म में रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और सत्यराज अहम रोल प्ले कर रहे हैं.

वैम्पायर सागा

ज़ुबेर के खान द्वारा निर्देशित, वैम्पायर्स सागा एक हिंदी सुपरनेचुरल ड्रामा है, जो कैंपस लाइफ को डरावने एलिमेंट्स के साथ जोड़ता है. यह एक कॉलेज के अंदर छिपी एक पिशाच मंडली की कहानी है. इस फिल्म में

गो गोवा गॉन 2

जॉम्बी कॉमेडी गो गोवा गॉन का सीक्वल अब धमाल मचाने आ रहा है. इस फिल्म में सैफ अली खान, वीर दास, कुणाल खेमू, राधिका मदान और आनंद तिवारी अहम रोल प्ले करते नजर आएंगे. गो गोआ गोन 2 इस 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

एक दीवाने की दीवानियत

फिल्म निर्माता मिलाप मिलन जावेरी की एक दीवाने की दीवानियत इस दिवाली थामा के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ये फिल्म एक इंटेंस लव स्टोरी है जो जुनून, दिल टूटने और रोमांस के इमोशनल पीक को दिखाती है.

इडली कढ़ाई

धनुष की "इडली कढ़ाई" 1 अक्टूबर को रिलीज़ के लिए तैयार है, जिसमें नित्या मेनन, अरुण विजय और शालिनी पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का लेखन, निर्देशन और सह-निर्माण धनुष ने खुद किया है. फैंस धनुष की इस क्रिएशन को सिनेमाघरों में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.

ड्यूड

प्रदीप रंगनाथन की अपकमिंग कॉमेडी,को न्यूकमर कीर्तिस्वरन ने लिखा और निर्देशित किया है. ये फिल्म 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।.यह एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही आर. सरथकुमार, हृदु हारून और रोहिणी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

भोगी

भोगी एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इसमें शरवानंद और अनुपमा परमेश्वरन ने अहम रोल प्ले किया है. साउथ फिल्मों के फैंस के लिए ये फिल्म फुल एंटरटेनमेंट से भरी रहने वाली है.