शाहिद कपूर स्टारर और विशाल भारद्वाज निर्देशित ‘ओ’रोमियो’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन उम्मीदों से बढ़कर कमाई की. अच्छी शुरुआत के बाद इस फिल्म को पहले शनिवार को अच्छी ग्रोथ की ज़रूरत थी, और ठीक वैसा ही हुआ वैलेंटाइन डे की वजह से, फिल्म की कमाई में उछाल आया और इसने डबल डिजिट में कमाई की. लेकिन संडे को ‘ओ’रोमियो’ का सारा खेल भारत-पाक मैच ने बिगाड़ कर रख दिया. चलिए अब यहां जानते हैं ‘ओ’रोमियो’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘ओ’रोमियो’ ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की हिंदी रोमांटिक एक्शन थ्रिलर का रिलीज से पहले खास बज नहीं था लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे दर्शकों ने शानदार रिस्पॉन्स दिया. इसी के साथ इस फिल्म ने पहले दिन 8.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई में एक तो वैलेंटाइन डे और दूसरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत 48.82 फीसदी का उछाल आया और इसने 12.65 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन तीसरे दिन इस फिल्म को भारत-पाकिस्तान के मैच के चलते सिनेमाघरों में कम ऑडियंस मिली और इसी के साथ इसे संडे की छुट्टी का फायदा नहीं मिल पाया. यहां तक कि शनिवार की तुलना में संडे को इसकी कमाई में गिरावट आई है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘ओ’रोमियो’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले संडे को 9 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘ओ’रोमियो’ की तीन दिनों की कुल कमाई अब 30.15 करोड़ रुपये हो गई है.

शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में हो पाई ‘ओ’रोमियो’ की एंट्री?

तीन दिन बाद भी ओ रोमियो की एंट्री शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में नहीं हो पाई है. बता दें कि शाहिद के करियर की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म बदमाश कंपनी है जिसका लाइफाइम कलेक्शन 34.98 करोड़ रुपये है. उम्मीद है कि सोमवार को ओ रोमियो शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो जाएगी. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म मंडे टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर पाती है.

‘ओ’रोमियो’ स्टार कास्ट

‘ओ’रोमियो’ का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है. फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर और दिशा पाटनी सहित कई कलारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई से इंस्पायर है.