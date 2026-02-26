‘ओ रोमियो’ की हर दिन घट रही कमाई, 13वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडO Romeo BO Day 13: ‘ओ रोमियो’ ने 13वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, लेकिन शाहिद की टॉप 5 फिल्मों में कर ली एंट्री

O Romeo BO Day 13: शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’ बॉक्स ऑफिस पर अब दूसरे हफ्ते में हर दिन धीमी पड़ती जा रही है. रिलीज के 13वें दिन इस फिल्म ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया हैय.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

विशाल भारद्वाज की लिखी और डायरेक्ट की हुई ‘ओ रोमियो’ एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है जो हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है. शाहिद और तृप्ति अलावा, ‘ओ रोमियो’ में नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और फरीदा जलाल ने अहम रोल प्ले किया है साथ ही विक्रांत मैसी का भी फिल्म कैमियो भी है. कहने की ज़रूरत नहीं है, यह साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म नहीं कर पाई. पहले हफ्ते में ठीक-ठाक कमाई करने के बाद अब दूसरे हफ्ते में ये लगातार मंदी झेल रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘ओ रोमियो’ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘ओ रोमियो’ ने 13वें दिन कितनी की कमाई?
शाहिद कपूर की पिछले साल आई देवा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. ऐसे में ‘ओ रोमियो’ से उम्मीद थी कि यह फिल्म एक्टर के करियर को नई ऊंचाईयों पर ले जाएगी हालांकि, फिल्म ने दर्शकों को निराश किया और ये उन्हें थिएटर तक खींचने में नाकाम रही.  इसे फिल्म देखने वालों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. बॉक्स ऑफिस नंबर भी यही दिखाते हैं. हालांकि विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था. लेकिन  उसके बाद से, इसके कलेक्शन में गिरावट आने लगी और दूसरे हफ्ते में तो इसकी कमाई चौपट ही हो गई है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में  47.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
  • इसके बाद 8वें दिन फिल्म की कमआई 2.15 करोड़, 9वें दिन 3.4 करोड़, 10वें दिन 3.15 करोड़, 11वें दिन 1.6 करोड़ और 12वें दिन 1.65 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • अब, सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन 1.20 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ फिल्म की 13 दिनों की कुल कमाई अब 60.25 करोड़ रुपये हो चुकी है.
  • ग्लोबल लेवल पर, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अभी 92.95 करोड़ रुपये हुआ है.

शाहिद कपूर की टॉप 5 फिल्मों में होने वाली है शामिल
‘ओ’रोमियो’ ने अच्छी रफ़्तार बनाए रखी है, लेकिन यह शाहिद कपूर की करियर-डिफाइनिंग फिल्मों के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंची है. ‘पद्मावत’ 302.15 करोड़ के साथ उनकी सबसे ज़्यादा हिंदी नेट ग्रॉसर है, जबकि ‘कबीर सिंह’ 278.8 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं  ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ ने 85.16 करोड़ और ‘आर... राजकुमार’ ने 65.95 करोड़ जमा किए थे.  ‘ओ रोमियो’ ने अब लगभग  ‘उड़ता पंजाब’ के 60.33 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ ही दिया है.  इसी के साथ ये शाहिद कपूर की टॉप पांच सबसे ज़्यादा हिंदी नेट ग्रॉसर में शामिल हो गई है.

ओ'रोमियो के बारे में
ओ'रोमियो को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है और इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी अहम रोल में हैं. मेन कास्ट में नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी शामिल हैं.

Published at : 26 Feb 2026 06:46 AM (IST)
Box Office TRIPTI DIMRI BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR O Romeo
