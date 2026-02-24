दूसरे मंडे ‘ओ रोमियो’ की घटी कमाई, शॉकिंग हैं 11वें दिन का कलेक्शन

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर ‘ओ’रोमियो’ को थिएटर में रिलीज़ होने के बाद से दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है, यह ट्रेंड इसके ओवरऑल बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में साफ तौर पर दिखा है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे मंडे को कितनी कमाई की है.

‘ओ’रोमियो’ ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

सिनेमाघरों रिलीज होने के बाद विशाल भारद्वाज निर्देशित, ओ’रोमियो ने अपनी लीड जोड़ी और दमदार कहानी की वजह से लोगों को अपनी ओर खींचा. हालांकि, वर्ड ऑफ़ माउथ बंटा हुआ रहा, जिससे कई सर्किट में इसे थिएटर में ठंडा रिस्पॉन्स मिला. फिर वीकेंड में ये लोगों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाब रही. हालांकि फिर वीकडेज में इसके कलेक्शन में उतार-चढ़ाव दिखा जिसके चलते ये बंपर कमाई नहीं कर पाई. लेकिन दूसरे वीकेंड पर इसकने कमाई में थोड़ी तेजी जरूर दिखाई. अब दूसरे मंडे फिर इसके कलेक्शन में मंदी देखी जा रही है..

इस बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘ओ’रोमियो’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 47.1 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इस फिल्म ने 8वें दिन 2.15 करोड़, 9वें दिन 3.4 करोड़ और 10वें दिन 3.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘ओ’रोमियो’ ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.65 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘ओ’रोमियो’ की 11 दिनों की कुल कमाई अब 57.45 करोड़ रुपये हो गई है.

ओ’रोमियो तोड़ने वाली है उड़ता पंजाब का रिकॉर्ड

ओ’रोमियो की अब तक की कमाई ठीक ठाक रही है. अब ये शाहिद कपूर की उड़ता पंजाब के लाइफटाइम कलेक्शन 60.33 करोड़ को तोड़ने से इंचभर दूर है.3 करोड़ कमाते ही ओ’रोमियो इस फिल्म को मात दे देगी और शाहिद कपूर की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. उम्मीद है कि एक या दो दिन में ओ’रोमियो ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.

ओ’रोमियो के 11वें दिन की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट

अपने ग्यारहवें दिन, सोमवार, 23 फरवरी, 2026 को, ओ’रोमियो ने कुल 5.80 परसेंट हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जबकि सुबह के शो में भी ऐसा ही टर्नआउट लेवल दिखा. इसकी तुलना में, फिल्म ने अपने दसवें दिन, रविवार, 22 फरवरी, 2026 को बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 13.15 परसेंट हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. रविवार के शो में दोपहर और शाम के शो में ज़्यादा एंगेजमेंट दिखा, जबकि रात के शो में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स देखा गया.

‘ओ’रोमियो’ स्टार कास्ट

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ, ओ’रोमियो में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और नाना पाटेकर जैसे कई कलाकार हैं. इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है. इसे हुसैन ज़ैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ़ मुंबई' से इंस्पायर बताया जा रहा है.