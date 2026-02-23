‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे मचा दिया धमाल, बन गई शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी फिल्म!

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ‘ओ रोमियो’ का जादू दर्शकों पर चल गया है. ये फिल्म नई रिलीज फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ने पहले हफ्ते में ठीक कमाई की थी. वहीं दूसरे शनिवार इसके कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. अब दूसरे रविवार को भी इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर धमाल मचा दिया है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के दूसरे संडे कितनी कमाई की है?

‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

विशाल भारद्वाज निर्देशित 'ओ रोमियो' को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म में स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है. हालांकि पहले हफ्ते में इसकी कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था. लेकिन दूसरे वीकेंड पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बढ़ा ली और इसी के साथ इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई कर डाली है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के पहले दिन 8.50 करोड़ से खाता खोला था.

इसी के साथ इसके पहले हफ्ते की टोटल कमाई 47.1 करोड़ रुपये रही.

इसके बाद दूसरे फ्राइडे इस फिल्म ने 2.15 करोड़ कमाए और फिर दूसरे शनिवार का कलेक्शन 3.40 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 3.25 करोड़ रुपये कमाए.

इसी के साथ इस फिल्म की 10 दिनों की कुल कमाई अब 55.90 करोड़ रुपये हो गई है.

‘ओ रोमियो’ ने तोड़ा ‘हैदर’ का रिकॉर्ड

‘ओ रोमियो’ ने दूसरे वीकेंड पर अच्छी कमाई की और ये फिल्म शाहिद कपूर की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने एक्टर की हैदर के तकरीबन 55.93 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब इसके निशाने पर उड़ता पंजाब (60.33 करोड़) रुपये है.

‘ओ रोमियो’ के बारे में

ओ’रोमियो का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है और इसका निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और वीबी फिल्म्स के बैनर तले किया है. फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और फरीदा जलाल भी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है.