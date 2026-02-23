हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडO Romeo BO Day 10: ‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे मचा दिया धमाल, बन गई शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी फिल्म! जानें- 10 दिनों का टोटल कलेक्शन

O Romeo BO Day 10: ‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे मचा दिया धमाल, बन गई शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी फिल्म! जानें- 10 दिनों का टोटल कलेक्शन

O Romeo BO Day 10: शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को अच्छी कमाई की है और ये एक्टर की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Feb 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ‘ओ रोमियो’ का जादू दर्शकों पर चल गया है. ये फिल्म नई रिलीज फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ने पहले हफ्ते में ठीक कमाई की थी. वहीं दूसरे शनिवार इसके कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. अब दूसरे रविवार को भी इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर धमाल मचा दिया है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के दूसरे संडे कितनी कमाई की है?

‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन?
विशाल भारद्वाज निर्देशित 'ओ रोमियो' को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म में स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है. हालांकि पहले हफ्ते में इसकी कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था. लेकिन दूसरे वीकेंड पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बढ़ा ली और इसी के साथ इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई कर डाली है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के पहले दिन 8.50 करोड़ से खाता खोला था.
  • इसी के साथ इसके पहले हफ्ते की टोटल कमाई 47.1 करोड़ रुपये रही.
  • इसके बाद दूसरे फ्राइडे इस फिल्म ने 2.15 करोड़ कमाए और फिर दूसरे शनिवार का कलेक्शन 3.40 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक ‘ओ रोमियो’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 3.25 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 10 दिनों की कुल कमाई अब 55.90 करोड़ रुपये हो गई है.

ओ रोमियो’ ने तोड़ा हैदर का रिकॉर्ड
‘ओ रोमियो’ ने दूसरे वीकेंड पर अच्छी कमाई की और ये फिल्म शाहिद कपूर की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने एक्टर की हैदर के तकरीबन 55.93 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब इसके निशाने पर उड़ता पंजाब (60.33 करोड़) रुपये है.

‘ओ रोमियो’ के बारे में 
ओ’रोमियो का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है और इसका निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और वीबी फिल्म्स के बैनर तले किया है. फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा  तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और फरीदा जलाल भी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है. 

Published at : 23 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR O Romeo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
O Romeo BO Day 10: ‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे मचा दिया धमाल, बन गई शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी फिल्म! जानें- 10 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे मचा दिया धमाल, बन गई शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी फिल्म!
बॉलीवुड
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
बॉलीवुड
जरीन खना की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, एक्ट्रेस ने फैंस से की दुआ करने की अपील
जरीन खना की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, एक्ट्रेस ने फैंस से की दुआ करने की अपील
बॉलीवुड
'वो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं', अनुराग कश्यप के बयान पर 'केरला स्टोरी 2' के निर्देशक ने दिया करारा जवाब
'वो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं', अनुराग कश्यप के बयान पर 'केरला स्टोरी 2' के निर्देशक ने दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', कोलकाता से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन चीफ', बंगाल से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
शिक्षा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget