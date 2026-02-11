शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की मोस्ट अवेटेड फिल्म, ‘ओ’रोमियो’, इस शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो रही है .फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके एडवांस बॉक्स ऑफिस नंबर्स इस एक्साइटमेंट का सबूत हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की बॉर्डर 2 को एडवांस बुकिंग में हरा पाती है या नहीं. चलिए यहां ‘ओ’रोमियो’ की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की रिपोर्ट जानते हैं.

ओ'रोमियो डे 1 एडवांस बुकिंग अपडेट

ओ'रोमियो ने रिलीज से पहले माहौल बना लिया है और फिल्म की अच्छी प्री टिकट सेल हो रही है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ओ'रोमियो ने पूरे भारत में एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के 36.69 लाख रुपये कमाए हैं, जिसमें 3,449 शो में करीब 16,226 टिकट बिके हैं. अगर ब्लॉक सीटों को शामिल किया जाए, तो आज, 11 फरवरी, 2026 सुबह 8 बजे तक कुल कमाई 1.42 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) ने ओ'रोमियो के डे 1 के लिए सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग नंबर दर्ज किए हैं, जिसमें 587 शो में 6.79 लाख रुपये (ब्लॉक सीटों सहित 30.92 लाख रुपये) का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है.

ओ’रोमियो एडवांस बुकिंग वर्सेस धुरंधर वर्सेस बॉर्डर 2

ओ’रोमियो, धुरंधर और बॉर्डर 2 समेत इन सभी थ्रिल फिल्मों में स्टार्स की भरमार है. हालांकि, इनमें से हर फिल्म के एडवांस बॉक्स ऑफिस नंबर अलग-अलग हैं. धुरंधर और बॉर्डर 2 में से सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग बॉर्डर 2 के लिए हुई थी. सैकनिल्क के अनुसार, बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में 12.5 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, धुरंधर की एडवांस बुकिंग 9 करोड़ रुपये थी.

अब, ओ’रोमियो की बात करें तो, शाहिद कपूर की फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, और अब तक फिल्म ने 1.42 करोड़ रुपये कमाए हैं. हालांकि फिल्म के पास एडवांस बुकिंग से कमाई करने के लिए तीन दिन और हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ओ’रोमियो धुरंधर और बॉर्डर 2 के आंकड़े पार कर पाती है या नहीं.

ओ'रोमियो में हिट होने के हैं कई फैक्टर्स

ओ'रोमियो बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के कई फैक्टर लिए है. एक तो यही है कि इस फिल्म के साथ शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज लगभग 12 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं. यह जोड़ी पहले कमीने, रंगून और हैदर जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी है. फिल्म के मेकर्स ने इसका ट्रेलर और कई गाने रिलीज़ करके पहले ही धूम मचा दी है. फैंस फिल्म की कास्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें लैला मजनू के एक्टर्स तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी भी शामिल हैं.

ओ'रोमियो: रिलीज़ डेट

ओ'रोमियो वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे रही है. अब तक मेकर्स ने 'हम तो तेरे ही लिए थे', 'आशिकों की कॉलोनी', 'इश्क का फीवर' और 'पान की दुकान' समेत चार गाने रिलीज़ किए हैं. इसे साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा, इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में नाना पाटेकर, दिशा पटानी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल अहम रोल में हैं, जबकि तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी स्पेशल कैमियो में दिखेंगे.खास बात यह है कि ओ'रोमियो का बॉक्स ऑफिस क्लैश गौरव आदर्श और शनाया कपूर की सर्वाइवल थ्रिलर, 'तू या मैं' से होगा.