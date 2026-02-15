'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
फिल्म 'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर की शानदार केमेस्ट्री देखने को मिल रही है. वहीं एक बार एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उनके पेरेंट्स 'एनिमल' में इंटीमेट सीन्स को देख हैरान रह गए थे.
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘ओ रोमियो’ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म कल यानी 13 फरवरी को रिलीज हुई है. इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर नजर आ रहे हैं और दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. रोमांटिक अंदाज में दिखी तृप्ति की एक्टिंग की तारीफ हो रही है.
इससे पहले तृप्ति डिमरी फिल्म ‘एनिमल’ में रणबीर कपूर के साथ नजर आई थीं, जहां उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म के बाद से ही तृप्ति रातोंरात नेशनल क्रश बन गई थीं. सोशल मीडिया पर तो उन्हें एक समय पर ‘भाभी 2’ के नाम से भी बुलाया जाने लगा था. एनिमल में इंटीमेट सीन को लेकर तृप्ति सुर्खियों में रही थी. एक बार एक्ट्रेस ने खुद बताया था कि उनके फिल्म देखने का बाद उनका रिएक्शन अलग था. तृप्ति ने बताया कि उन सीन को देखकर उनके माता-पिता काफी हैरान रह गए थे.
‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था पेरेंट्स का रिएक्शन
तृप्ति डिमरी ने 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'एनिमल' में उनके इंटिमेट सीन्स देखकर मम्मी-पापा को तगड़ा झटका लगा था. तृप्ति डिमरी ने बताया, 'मेरे मम्मी-पापा थोड़ा हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि हमने कभी फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं देखा और तुमने यह कर दिखाया.' उन्हें उस सीन से उबरने में समय लगा. हालांकि वो मेरे लिए बहुत स्वीट थे. उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं. पेरेंट्स होने के नाते हम जरूर ऐसा महसूस करेंगे.'
तृप्ति ने आगे कहा, 'मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूं. ये मेरा काम है और जब तक मैं सहज और सुरक्षित हूं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती. मैं एक एक्ट्रेस हूं और जो किरदार मैं निभाती हूं, उसके लिए मुझे 100 पर्सेंट ईमानदार रहना होता है और मैंने वही किया.'
एनिमल के बारें में
बता दें, संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' में रणबीर, तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना के अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल भी थे. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 63.80 करोड़ की शानदार कमाई की थी.
