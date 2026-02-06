हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक ही लाइन गाते-गाते 150 बार रो पड़े थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आज भी रुला देता है ये गाना

एक ही लाइन गाते-गाते 150 बार रो पड़े थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आज भी रुला देता है ये गाना

Dulhe Ka Sehra Song Inside Story: ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना’ आज भी हर शादी की शान बना हुआ है. लेकिन क्या आपको पता है इसे गाते टाइम सिंगर नुसरत फतेह गाने की एक ही लाइन पर 150 बार रोए थे?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

जाने-माने सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान ने अपनी रूहानी आवाज से संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. भले ही उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए गिने-चुने गाने ही गाए हों, लेकिन जिस गीत को छुआ, उसे अमर बना दिया. बॉलीवुड में उनका सबसे पॉपुलर और सुपरहिट गाना फिल्म धड़कन का ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना’ रहा. इस गाने से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है.

इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान नुसरत फतेह अली खान एक ही लाइन पर करीब डेढ़ घंटे तक अटक जाते थे और बार-बार भावुक हो जाते थे. इस गाने के बोल दिग्गज लिरिसिस्ट समीर ने लिखे थे और वहीं म्यूजिक उस दौर की हिट जोड़ी नदीम-श्रवण ने दिया था.

गाने की एक ही लाइन पर 150 बार रोए थे नुसरत फ़तेह 
वहीं समीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नुसरत फतेह अली खान ने उनका एक ही गाना गाया है और उसी गाने को गाते वक्त नुसरत साब कई बार रोए. समीर ने कहा, 'जब मैंने ये गाना लिखा तो पूरे दिल के साथ लिखा था. इस गाने की एक लाइन नुसरत फतेह अली खान ने डेढ़ घंटे तक गाई. जैसे ही वो लाइन आती, नुसरत साब रोने लगते.'

समीर ने आगे कहा, 'हमने जब थिएटर में जाकर देखा तो जैसे ही वो लाइन आती है, पूरी ऑडियंस रोती है. ये लाइनें 'मैं तेरी बाहों के झूलों में पली बाबुल' थीं. जैसे ही नुसरत साब बाबुल बोलें और रोने लगें. बाबुल बोलते ही उन्हें अपनी बच्चियों की याद आने लगे और फिर वो रोने लग जाते. ये गाना नुसरत साब का सबसे पसंदीदा गाना था और शायद ये बॉलीवुड में उनका गाया हुआ आखिरी गाना भी था.'

बता दें, ,साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म धड़कन ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी, जिसमें अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी अहम किरदारों में नजर आए थे. यह फिल्म अपनी कहानी के साथ-साथ संगीत के लिए भी खूब चर्चा में रही. फिल्म का गाना ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना’ नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था. यही गाना आगे चलकर धड़कन की सबसे बड़ी पहचान बन गया.

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Nusrat Fateh Ali Khan Sameer Anjaan Dulhe Ka Sehra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Ghooskhor Pandit Film Row: फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर क्यों बढ़ता जा रहा विवाद? | Breaking | ABP News
Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की हत्या पर Congress सांसद ने सरकार पर उठाए सवाल | Punjab
Madhya Pradesh: अचानक क्यों फट रहे गैस वाले गुब्बारे? | Breaking | ABP News
Ghooskhor Pandit Film Row: विवाद के बाद 'घूसखोर पंडित' के निर्माता ने प्रमोशन रोका | Breaking | ABP
Parliament Budget Session: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा | Rahul Gandhi | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
ओटीटी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म
ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 
ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 
शिक्षा
अंक या स्किल्स क्या है असली पहचान? परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र
अंक या स्किल्स क्या है असली पहचान? परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget