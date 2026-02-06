एक ही लाइन गाते-गाते 150 बार रो पड़े थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आज भी रुला देता है ये गाना

जाने-माने सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान ने अपनी रूहानी आवाज से संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. भले ही उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए गिने-चुने गाने ही गाए हों, लेकिन जिस गीत को छुआ, उसे अमर बना दिया. बॉलीवुड में उनका सबसे पॉपुलर और सुपरहिट गाना फिल्म धड़कन का ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना’ रहा. इस गाने से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है.

इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान नुसरत फतेह अली खान एक ही लाइन पर करीब डेढ़ घंटे तक अटक जाते थे और बार-बार भावुक हो जाते थे. इस गाने के बोल दिग्गज लिरिसिस्ट समीर ने लिखे थे और वहीं म्यूजिक उस दौर की हिट जोड़ी नदीम-श्रवण ने दिया था.

गाने की एक ही लाइन पर 150 बार रोए थे नुसरत फ़तेह

वहीं समीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नुसरत फतेह अली खान ने उनका एक ही गाना गाया है और उसी गाने को गाते वक्त नुसरत साब कई बार रोए. समीर ने कहा, 'जब मैंने ये गाना लिखा तो पूरे दिल के साथ लिखा था. इस गाने की एक लाइन नुसरत फतेह अली खान ने डेढ़ घंटे तक गाई. जैसे ही वो लाइन आती, नुसरत साब रोने लगते.'

समीर ने आगे कहा, 'हमने जब थिएटर में जाकर देखा तो जैसे ही वो लाइन आती है, पूरी ऑडियंस रोती है. ये लाइनें 'मैं तेरी बाहों के झूलों में पली बाबुल' थीं. जैसे ही नुसरत साब बाबुल बोलें और रोने लगें. बाबुल बोलते ही उन्हें अपनी बच्चियों की याद आने लगे और फिर वो रोने लग जाते. ये गाना नुसरत साब का सबसे पसंदीदा गाना था और शायद ये बॉलीवुड में उनका गाया हुआ आखिरी गाना भी था.'

बता दें, ,साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म धड़कन ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी, जिसमें अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी अहम किरदारों में नजर आए थे. यह फिल्म अपनी कहानी के साथ-साथ संगीत के लिए भी खूब चर्चा में रही. फिल्म का गाना ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना’ नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था. यही गाना आगे चलकर धड़कन की सबसे बड़ी पहचान बन गया.