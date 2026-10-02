Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएयर एंबुलेंस से मुंबई पहुंचीं नुसरत भरूचा, वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिखीं एक्ट्रेस

एयर एंबुलेंस से मुंबई पहुंचीं नुसरत भरूचा, वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिखीं एक्ट्रेस

Nushrratt Bharuccha Health Update: नुसरत भरूचा बाली में एक्सीडेंट के बाद मुंबई लौट चुकी हैं. उनकी सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज भी सामने आ गए हैं, जिसमें उनकी हालत काफी गंभीर नजर आ रही है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Oct 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा का बाली में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी. रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए वो बाली से मुंबई लौट आई हैं, एक्ट्रेस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिखी हैं. उनकी सर्जरी मुंबई के अस्तपाल में की जाएगी.

नुसरत भरूचा को एयर एंबुलेंस के जरिए मुंबई पहुंचाया गया है. वो वर्क कम बाली हॉलिडे ट्रिप पर बाली गई थीं. यहां हादसा हो गया और उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था. ऐसे में अब उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी मुंबई में की जाएगी, जिसके चलते एक्ट्रेस को एयर लिफ्ट करके मुंबई लाया गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
मीठी नदी घोटाला मामला: EOW ने डिनो मोरिया से 8 घंटे की पूछताछ, वापस आने का दिया निर्देश
मीठी नदी घोटाला मामला: EOW ने डिनो मोरिया से 8 घंटे की पूछताछ, वापस आने का दिया निर्देश
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के तूफान से डरे आयुष्मान खुराना? दूसरी बार टली 'उड़ता तीर' की रिलीज डेट, अब इस दिन देगी दस्तक
दूसरी बार टली आयुष्मान की 'उड़ता तीर' की रिलीज डेट, अब इस दिन देगी दस्तक
बॉलीवुड
CJP के 'जेल भरो' प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, विशाल ददलानी ने अभिजीत दिपके को लगाया गले
CJP के 'जेल भरो' प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, विशाल ददलानी भी पहुंचे
बॉलीवुड
Drishyam 3 Release Live Updates: 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर भूचाल, पहले दिन 50 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर भूचाल, पहले दिन 50 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिखीं नुसरत भरूचा

नुसरत भरूचा की मुंबई से फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें एक्ट्रेस को होश में सबसे बातें करते हुए देखा जा सकता है लेकिन वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी नजर आईं. इस दौरान उनकी हालत काफी गंभीर नजर आई.

कैसे लगी नुसरत भरूचा को चोट?

इसके पहले नुसरत भरूचा की टीम की ओर से भी एक्ट्रेस की तबीयत को लेकर भी अपडेट दिया गया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि उन्हें चोट और सर्जरी की वजह से आराम करने और ठीक होने में समय लगेगा. इसकी वजह से आने वाले समय में उनके काम पर भी इसका असर पड़ेगा. हालांकि, इस दौरान ये नहीं बताया गया था कि नुसरत को आखिर चोट कैसे लगी. खैर, नुसरत आगे के इलाज के लिए मुंबई आ चुकी हैं और अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है कि उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कब की जाएगी.

नुसरत भरूचा का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर नुसरत भरूचा का प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली थीं. वो पहली बार उनके साथ काम करते हुए नजर आतीं कि उससे पहले ये बड़ा हादसा हो गया. हालांकि, दोनों की फिल्म का टाइटल रिवील नहीं किया गया था. वो आखिरी बार कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'उफ्फ ये सियापा' में नजर आई थीं, जिसे 5 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मीठी नदी घोटाला मामला: EOW ने डिनो मोरिया से 8 घंटे की पूछताछ, वापस आने का दिया निर्देश
मीठी नदी घोटाला मामला: EOW ने डिनो मोरिया से 8 घंटे की पूछताछ, वापस आने का दिया निर्देश
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के तूफान से डरे आयुष्मान खुराना? दूसरी बार टली 'उड़ता तीर' की रिलीज डेट, अब इस दिन देगी दस्तक
दूसरी बार टली आयुष्मान की 'उड़ता तीर' की रिलीज डेट, अब इस दिन देगी दस्तक
बॉलीवुड
CJP के 'जेल भरो' प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, विशाल ददलानी ने अभिजीत दिपके को लगाया गले
CJP के 'जेल भरो' प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, विशाल ददलानी भी पहुंचे
बॉलीवुड
Drishyam 3 Release Live Updates: 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर भूचाल, पहले दिन 50 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर भूचाल, पहले दिन 50 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira को ढूंढने में नाकाम Armaan-Abhira, दादी सा के सामने फूट-फूटकर रोई Abhira!
Bollywood News: दृश्यम 3 में लौटा विजय सालगांवकर, क्या इस बार खुल जाएगा 11 साल पुराना राज? (02.10.26)
Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बेहद खास पल..’, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर PM मोदी ने जताई खुशी
‘बेहद खास पल..’, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर PM मोदी ने जताई खुशी
बिहार
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
बॉलीवुड
Exclusive: 'बहुत इफैक्ट किया है', 'मिर्जापुर' के बाद श्वेता त्रिपाठी को सता रहा 'टाइप कास्ट' का डर?
एक्सक्लूसिव: 'बहुत इफैक्ट किया है', 'मिर्जापुर' के बाद श्वेता त्रिपाठी को सता रहा 'टाइप कास्ट' का डर?
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
विश्व
'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द
'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द
इंडिया
CJP Protest Live: शिवाजी पार्क से दीपके की हुंकार, ज्ञानेश के इस्तीफे तक चलेगा प्रदर्शन
LIVE: शिवाजी पार्क से दीपके की हुंकार, ज्ञानेश के इस्तीफे तक चलेगा प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget