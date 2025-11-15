हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे..', ड्रग स्कैंडल वाले आरोपों पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

‘लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे..’, ड्रग स्कैंडल वाले आरोपों पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

Nora Fatehi Post: एक्ट्रेस नोरा फतेही ने ड्रग स्कैंडल वाले आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं लगातार अपना काम कर रही हूं, किसी पार्टियों में नहीं जाती..’

By : सखी चौधरी | Updated at : 15 Nov 2025 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के कई सेलेब्स के साथ एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी ड्रग पार्टियों की जांच में सामने आया है. जिसके बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया गया. अब इस मामले पर अब एक्ट्रेस ने खुद चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं लगातार अपना काम कर रही हूं, किसी पार्टियों में नहीं जाती..’

नोरा फतेही ने क्या कहा?

नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर ये नोट शेयर किया. जिसमें एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स पर जमकर भड़ास निकाली. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं पार्टियों में नहीं जाती. मैं लगातार काम कर रही हूं. मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं. मैं खुद के ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती. अगर मैं छुट्टी लेती हूं, तो अपने दुबई वाले घर या फिर करीबी लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करती हूं..’


‘लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे..’, ड्रग स्कैंडल वाले आरोपों पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

‘ये महंगा पड़ सकता है’

नोरा ने आगे लिखा, ‘मुझे लग रहा कि मेरा नाम आसान टार्गेट है. लेकिन मैं ये सब फिर से नहीं होने दूंगी. लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, झूठ बोले थे लेकिन कुछ काम नहीं आया. जब लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे. मैं चुप रही थी. लेकिन अब मेरी फोटोज और नाम को ऐसे मामलों से दूर रखिए, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. ये बहुत महंगा पड़ सकता है.’

नोरा फतेही का वर्कफ्रंट

नोरा फतेही एक्ट्रेस होने के साथ-साथ जबरदस्त डांसर भी हैं. वो कई फिल्मों में ब्लॉकबस्टर हिट आइटम नंबर दे चुकी हैं. आखिरी बार एक्ट्रेस आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘थामा’ में 'दिलबर की आंखों का' नाम का एक डांस नंबर किया था. खबरें हैं कि अब एक्ट्रेस जल्द ही साउथ की हॉरर फिल्म ‘कांचना 4’ में नजर आने वाली हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 15 Nov 2025 09:37 PM (IST)
Nora Fatehi Bollywood
Embed widget