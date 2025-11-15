बॉलीवुड के कई सेलेब्स के साथ एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी ड्रग पार्टियों की जांच में सामने आया है. जिसके बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया गया. अब इस मामले पर अब एक्ट्रेस ने खुद चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं लगातार अपना काम कर रही हूं, किसी पार्टियों में नहीं जाती..’

नोरा फतेही ने क्या कहा?

नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर ये नोट शेयर किया. जिसमें एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स पर जमकर भड़ास निकाली. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं पार्टियों में नहीं जाती. मैं लगातार काम कर रही हूं. मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं. मैं खुद के ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती. अगर मैं छुट्टी लेती हूं, तो अपने दुबई वाले घर या फिर करीबी लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करती हूं..’





‘ये महंगा पड़ सकता है’

नोरा ने आगे लिखा, ‘मुझे लग रहा कि मेरा नाम आसान टार्गेट है. लेकिन मैं ये सब फिर से नहीं होने दूंगी. लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, झूठ बोले थे लेकिन कुछ काम नहीं आया. जब लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे. मैं चुप रही थी. लेकिन अब मेरी फोटोज और नाम को ऐसे मामलों से दूर रखिए, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. ये बहुत महंगा पड़ सकता है.’

नोरा फतेही का वर्कफ्रंट

नोरा फतेही एक्ट्रेस होने के साथ-साथ जबरदस्त डांसर भी हैं. वो कई फिल्मों में ब्लॉकबस्टर हिट आइटम नंबर दे चुकी हैं. आखिरी बार एक्ट्रेस आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘थामा’ में 'दिलबर की आंखों का' नाम का एक डांस नंबर किया था. खबरें हैं कि अब एक्ट्रेस जल्द ही साउथ की हॉरर फिल्म ‘कांचना 4’ में नजर आने वाली हैं.

ये भी पढ़ें -

ब्राउन शर्ट, गले में टाई और सितारों वाली स्कर्ट, हिना खान ने गॉर्जियस लुक में दिए ऐसे-ऐसे पोज