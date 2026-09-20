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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त

'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त

नोरा फतेही ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए 'बिग बॉस 9' से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आखिर किस शर्त पर उन्होंने इस रियलिटी शो में एंट्री ली थी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 09:36 AM (IST)
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नोरा फतेही आज बॉलीवुड की पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने रियलिटी शो 'बिग बॉस' में जाने से पहले काफी सोच-विचार किया था. नोरा ने साल 2015 में 'बिग बॉस 9' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी. वो करीब तीन हफ्तों तक शो का हिस्सा रहीं. हालांकि, उन्होंने इस शो में एंट्री एक खास शर्त पर ली थी.

'काम किया, लेकिन नहीं मिले पैसे...'
'अनट्रिगर्ड' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान नोरा ने अपने शुरुआती करियर के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने कई गानों में काम किया था, लेकिन उन्हें समय पर पैसे नहीं मिले. इसी दौरान उन्हें 'बिग बॉस' का ऑफर मिला था. नोरा ने कहा, 'मैंने कई गाने किए थे और वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे. प्रोड्यूसर्स ने एजेंसी को पैसे दिए होंगे, लेकिन मुझे उनके पैसे देने का इंतजार करना पड़ रहा था. वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे और मैं इसे लेकर लड़ रही थी. सब कुछ बहुत पागलपन भरा था.' 

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बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त

उन्होंने आगे लिखा, 'इसी बीच मेरे पास 'बिस बॉस' का ऑफर आया. मेकर्स ने मुझसे फोन करके पूछा कि क्या मैं 'बिग बॉस' करना चाहती हूं. मैंने तुरंत मना कर दिया. फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे. तब मैंने इसके लिए हामी भरी.'

नोरा फतेही ने रखी थी ये शर्त
नोरा ने बताया कि शुरुआत में वो रियलिटी शो को ज्यादा पसंद नहीं करती थीं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है. उन्होंने कहा, 'ये कोई बुरी चीज नहीं है. ये एक प्लेटफॉर्म है और अगर आप समझदारी से इसका इस्तेमाल करें तो ये आपको तुरंत घर-घर में पहचान दिला सकता है.' नोरा उस वक्त वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थीं और उन्हें पता था कि वो शो में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी. ऐसे में उन्होंने 'बिग बॉस' के सामने एक शर्त रख दी.' 

बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त

उन्होंने कहा, 'मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, इसलिए मुझे पता था कि मैं वहां ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली. शायद मैं इसे किसी और चीज के लिए एक्सचेंज कर सकती थी. मैं सच में 'झलक दिखला जा' करना चाहती थी और वो भी उसी चैनल पर आता था. इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे 'झलक दिखला जा' दीजिए और बदले में मैं 'बिग बॉस' करूंगी. और मुझे बदले में 'झलक दिखला जा' मिल गया.'

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प्रिंस नरूला संग दिखी थी नोरा फतेही की नजदीकी
'बिग बॉस 9' में नोरा फतेही की प्रिंस नरूला के साथ भी काफी नजदीकियां देखने को मिली थीं. दोनों अक्सर घर में एक-दूसरे के साथ फ्लर्ट करते और साथ समय बिताते नजर आते थे. प्रिंस ने नोरा के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया था. उन्होंने नोरा को फूल और अंगूठी तक दी थी. इस सीजन के विनर प्रिंस नरूला ही बने थे. 

बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त

इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा नोरा फतेही का करियर
वर्क फ्रंट की बात करें तो नोरा फतेही पिछली बार कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' में नजर आई थीं. इसमें ध्रुव सरजा, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में थे. अब नोरा जल्द ही फिल्म 'कंचना 4' में दिखेंगी. फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग चालू है. नोरा फतेही का करियर अब इंटरनेशनल लेवल पर भी आगे बढ़ रहा है. जून 2026 में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Nora Fatehi Bigg Boss 9
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