'अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई नहीं था, लेकिन...' जावेद जाफरी ने दिया होश उड़ाने वाला बयान

इन दिनों 'धमाल 4' की सफलता को एन्जॉय कर रहे जावेद जाफरी ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वो कभी एक तरह के किरदार को लेकर बंधे हुए नहीं रहे, जबकि अमिताभ बच्चन अपने करियर पर एक तरह के किरदारों को लेकर बंधे हुए रहते थे और कुछ अलग नहीं कर पा रहे थे. हालांकि एक्टर ने अमिताभ बच्चन की जमकर तारीफ भी की.

अपने करियर पर बोले जावेद जाफरी

जावेद जाफरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 40 सालों से काम कर रहे हैं. साल 1985 में आई फिल्म 'मेरी जंग' से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था इसमें वो निगेटिव रोल में थे. अपने करियर में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं. एचटी सिटी से बात करते हुए अभिनेता ने कहा, 'मैं एक तरह के किरदारों में सीमित नहीं रहा, मैंने सब कुछ किया है. मैंने गंभीर किरदार भी निभाए, खलनायक भी बना और सनकी किरदार भी अदा किए.'

View this post on Instagram A post shared by Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi)

ये भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन को कौन-कौन सी बीमारी है? 83 साल की उम्र में इन खतरनाक हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं बिग बी!

अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई नहीं था

जावेद जाफरी ने आगे अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए कहा, 'एक दौर ऐसा था जब मिस्टर बच्चन से बड़ा कोई नहीं था फिर एक दौर ऐसा भी आया जब मिस्टर (अमिताभ) बच्चन कुछ अलग नहीं कर पा रहे थे.' जावेद बताते हैं कि बिग बी एक तरह के किरदारों में बंधे हुए थे, क्योंकि उन्हें आजादी नहीं थी कि वो कुछ अलग कर सके, जबकि अब वो ऐसा कर पा रहे हैं.

नई पीढ़ी के एक्टर्स पर भी की बात

जावेद जाफरी ने अपने इंटरव्यू में नई पीढ़ी के एक्टर्स को लेकर भी बात की. उन्होंने युवा पीढ़ी के एक्टर्स की कमी बताते हुए कहा कि वो जल्दीबाजी में रहते हैं और दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं. वहीं उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आज के कलाकार अपने काम को लेकर फोकस्ड, गंभीर और प्रोफ़ेशनल है.

View this post on Instagram A post shared by sonytvofficial (@sonytvofficial)

ये भी पढ़ें: रियलिटी शो में हार गए थे अरमान मलिक, 12 साल की उम्र में आमिर की फिल्म में गाया था गाना

जावेद जाफरी का वर्क फ्रंट

10 जुलाई को रिलीज हुई जावेद जाफरी की फिल्म धमाल 4 पर अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख जैसे स्टार्स भी हैं. इसके अलावा जावेद टीवी पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. इन दिनों अभिनेता इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन में बतौर जज दिखाई दे रहे हैं.