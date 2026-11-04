'रामायण' चंद घंटों के बाद बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. दुनियाभर में 50 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर ये महा बजट फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी. रामायण से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. ये मूवी पहले ही दिन तमाम रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर सकती है. वहीं इसकी नजर भारत की सबसे कमाऊ फिल्म बनने पर भी टिकी होगी. अगर ये सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म बनने में कामयाब होती है तो इसके डायरेक्टर नितेश तिवारी अपनी एक दस साल पुरानी ब्लॉकबस्टर मूवी के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर देंगे जो फिलहाल पहले नंबर पर बनी हुई है.

'दंगल' है भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम है 'दंगल'. ये मूवी दिसंबर 2016 में रिलीज हुई थी. इसमें आमिर खान ने अहम किरदार निभाया था. जबकि उनकी पत्नी के किरदार में एक्ट्रेस साक्षी तंवर नजर आई थीं. आमिर इसमें पहलवान महावीर फोगाट के रोल में दिखाई दिए थे.

दस साल पुरानी ब्लॉकबस्टर मूवी को 'रामायण' के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने ही डायरेक्ट किया था. फिल्म में जायरा वसीम, सुहानी भटनागर, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा जैसी एक्ट्रेसेस ने भी अहम किरदार निभाए थे. दंगल बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहले दिन 29.78 करोड़ रुपये कमाने वाली दंगल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 387.38 करोड़ रुपये कमाए. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2070 करोड़ रुपये रहा. जबकि फिल्म का बजट महज 70 करोड़ था.

रामायण के पास दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने का भरपूर मौका

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मुख्य भमिका वाली फिल्म रामायण दुनियाभर में बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज हो रही है. टीम ने इसका जोर-शोर से प्रमोशन किया है और ये एक ऐसी गाथा या कहानी है जिसके लिए दर्शक भारी तादाद में आ सकते हैं. फिल्म को दिवाली रिलीज का भी फायदा मिल सकता है.

दो पार्ट में बन रही रामायण का टोटल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है और अगर फिल्म को सिर्फ अपना बजट ही वसूल करना है तो भी ताबड़तोड़ कमाई तो करनी ही होगी. खैर ये तो समय ही बताएगा कि रामायण कैसा प्रदर्शन करती है. लेकिन, पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि रामायण भारत की सबसे कमाऊ फिल्म बनकर दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.