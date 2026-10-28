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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या रणबीर की 'रामायण' की डबिंग में AI का हुआ है इस्तेमाल? नितेश तिवारी ने बता दिया सारा सच

क्या रणबीर की 'रामायण' की डबिंग में AI का हुआ है इस्तेमाल? नितेश तिवारी ने बता दिया सारा सच

रामायण के डब वर्जन के लिए एआई के इस्तेमाल किए जाने के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए सारा सच बताया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 12:15 PM (IST)
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फिल्म मेकर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में ग्रैंड प्रीमियर हुआ. इस इवेंट में नितेश के साथ निर्माता नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी भी पहुंचे थे. वहीं प्रेस कॉनफ्रेंस के दौरान, नितेश ने उन दावों को खारिज कर दिया कि 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' को अलग-अलग भाषाओं में डब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया जा रहा है. 

‘सभी आवाज़ें कलाकारों द्वारा डब की गई हैं’
नितेथ तिवारी ने क्लियर किया कि एआई का इस्तेमाल केवल डब किए गए डायलॉग्स के साथ लिप सिंक को मिलाने (सिंक्रोनाइज़ करने) के लिए किया गया है. उन्होंने बताया कि आवाजें असली कलाकारों द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं और कहा कि यह टेक्निक दुनिया भर के दर्शकों को उनकी पसंदीदा भाषाओं में फिल्म देखने में मदद करेगी. 

 

उन्होंने कहा, “जहाँ तक AI की बात है, इसका इस्तेमाल सिर्फ लिप-सिंक के लिए किया जा रहा है, ताकि हम फिल्म को दुनिया के सामने उनकी अपनी भाषा में पेश कर सकें. सभी आवाजें कलाकारों द्वारा डब की गई हैं. AI का इस्तेमाल केवल लिप मूवमेंट को सही करने के लिए किया गया है, ताकि दर्शक अपनी मातृभाषा में फिल्म को एंजॉय कर सकें. डबिंग में AI का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है; आवाजें असली कलाकारों ने ही डब की हैं, AI का इस्तेमाल सिर्फ लिप-सिंक के लिए किया जा रहा है.”

‘हमें इस कहानी को दुनिया के सामने पेश करने पर गर्व है’
इस बीच, यश, जिन्होंने इस फिल्म को को-प्रोड्यूस किया है और इसमें रावण का किरदार निभाया है, उन्होंने इस कहानी को ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचाने के महत्व पर बात की. उन्होंने कहा, “हमारी कहानी को लोगों तक पहुंचान, जो कि महज़ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश में हम इसे सिर्फ सुनाते नहीं हैं, बल्कि इसे याद रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं. यह कहानी हजारों सालों से चली आ रही है. मुझे लगता है कि हमें इस कहानी को दुनिया के सामने पेश करने पर गर्व है. उम्मीद है कि इससे दुनिया को भारत की संस्कृति, विरासत और भारत दुनिया को क्या दे सकता है, इस बारे में एक संदेश मिलेगा. आइए, रामायण का जश्न मनाएं.”

कब रिलीज होगी'रामायण'
बता दें कि 'रामायण' दुनियाभर के सिनेमाघरों में दिवाली के मौके पर यानी 5 नवंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम, साई पल्लवी ने माता सीता और यश ने रावण का रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में सनी देओल, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे और लारा दत्ता सहित कई शामिल हैं. 

Published at : 28 Oct 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
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