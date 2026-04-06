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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2500 करोड़ की मालकिन नीता अंबानी ने रिपीट की बेटी ईशा अंबानी की साड़ी, डायमंड से महंगा निकला ये 'पर्ल पर्स'

2500 करोड़ की मालकिन नीता अंबानी ने रिपीट की बेटी ईशा अंबानी की साड़ी, डायमंड से महंगा निकला ये 'पर्ल पर्स'

नीता अंबानी का हर एक लुक चर्चा का विषय बन जाता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला. वो एक इवेंट में गोल्डन साड़ी पहने नजर आई, साथ ही उन्होंने पर्स भी कैरी किया जिसकी कीमत लाखों में हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 06:04 PM (IST)
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नीता अंबानी अपने रॉयल और लग्ज़री लुक को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया. इवेंट में उन्होंने अपनी बेटी की साड़ी रिपीट की. वहीं उनके हाथ में नजर आया पर्ल पर्स भी सुर्खियों में छा गया, जिसकी कीमत लाखों में हैं. 

नीता अंबानी ने रिपीट की बेटी ईशा अंबानी की साड़ी
दरअसल, नीता अंबानी ने हाल ही में स्क्रीन अवॉर्ड फंक्शन में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपने रॉयल लुक से सारी लाइमलाइट लूट ली. सबकी निगाहें उनके लुक पर टीकी रह गईं. इवेंट से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. 

2500 करोड़ की मालकिन नीता अंबानी ने रिपीट की बेटी ईशा अंबानी की साड़ी, डायमंड से महंगा निकला ये 'पर्ल पर्स

इवेंट में नीता अंबानी ने सब्यासाची की आकाशतारा की डिजाइन की हुई गोल्डन साड़ी पहनी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ अपने इस लुक को कंप्लीट किया. उन्होंने हैवी इयरिंग्स, ब्रेसलेट और वॉच भी कैरी की. हालांकि ये साड़ी उनकी बेटी ईशा अंबानी भी पहले पहन चुकी हैं. 

 
 
 
 
 
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डायमंड से महंगा निकला नीता अंबानी का 'पर्ल पर्स'
हालांकि उनके लुक से भी ज्यादा उनके छोटे से पर्स ने सबका ध्यान खींचा, जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था. बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पर्स ब्रांड का Chanel है. इसका डिजाइन काफी यूनिक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पर्स की कीमत 20 से 35 लाख रुपये तक के बीच में है.

 
 
 
 
 
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नीता अंबानी की नेटवर्थ
बता दें, डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीता अंबानी की नेटवर्थ 2340, से 2510 करोड़ के आस पास है. हाल ही में अंबानी फैमिली ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) की तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. इस दौरान भी नीता अंबानी का शाही लुक देखने को मिला था. इवेंट में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Apr 2026 06:04 PM (IST)
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