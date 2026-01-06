फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच कई सितारे ऐसे भी हैं जो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर सुकून और शांति के लिए धार्मिक जगहों पर जाते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस निमरत कौर भी ऐसे ही कलाकारों में शामिल हैं. इसी सिलसिले में वो हाल ही में उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं और भगवान महाकाल के दर्शन किए.

भस्म आरती में हुईं शामिल

निमरत कौर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुईं. वो सुबह तड़के करीब चार बजे महाकाल मंदिर पहुंचीं. इस दौरान मंदिर में भक्तों की मौजूदगी से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया. आरती के समय चारों ओर भगवान महाकाल के जयकारे गूंजते रहे.

नंदी हॉल में किया पूजन-अर्चन

भस्म आरती के बाद निमरत कौर नंदी हॉल में बैठीं और करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक भगवान महाकाल का पूजन-अर्चन किया. इस दौरान वो ध्यान में लीन दिखीं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती नजर आईं. भस्म आरती के दौरान निमरत कौर पूरी तरह श्रद्धा भाव में डूबी हुई थीं. उन्होंने देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और निजी जीवन के लिए मंगलकामनाएं कीं.





मंदिर समिति ने किया स्वागत

महाकाल मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से निमरत कौर का विधिवत स्वागत किया गया. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के उप प्रशासक एस. एन. सोनी ने एक्ट्रेस का सम्मान किया और उन्हें मंदिर की परंपराओं और नियमों की जानकारी दी.ये पहला मौका नहीं है जब निमरत कौर किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए पहुंची हों.

इससे पहले भी वो देश के कई बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर जाती रही हैं. हाल ही में नए साल के मौके पर निमरत कौर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर पहुंची थीं. वहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और आशीर्वाद लिया.इससे पहले वो महाशिवरात्रि के अवसर पर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन कर चुकी हैं. वहीं, गुरुपर्व के मौके पर उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो निमरत कौर इन दिनों वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन सीजन 3’ को लेकर चर्चा में हैं. इस सीरीज में उनके किरदार को लोगों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.