निमृत कौर के पिता को आतंकवादियों ने कर लिया था किडनैप, 7 दिन के टॉर्चर के बाद कर दी हत्या

एक्ट्रेस निमृत कौर के पिता मेजर भूपिंदर सिंह आर्मी में थे. भूपिंदर सिंह जब शहीद हुए तब निमृत सिर्फ 12 साल की थीं. निमृत के पिता भूपिंदर सिंह को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था और फिर कई मांगें रखीं. इसके बाद उनकी हत्या कर दी.

ANI से बातचीत में निमृत ने अपने पिता के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि आखिरी बार उन्होंने अपने पिता को काम पर जाते हुए देखा था. उनके साथ जो हुआ उसके लिए तैयार होने का मौका परिवार के पास नहीं था. निमृत ने कहा, ' मैंने सुबह पापा को काम पर जाते देखा था. मुझे बस याद है कि वो जा रहे थे, उसके बाद मैंने जब उन्हें देखा तो वो ताबूत में थे. इसीलिए कोई क्लोजर नहीं मिल पाया. पापा के जाने का दर्द आज भी है और परिवार इससे पूरी तरह उबर नहीं पाया है.'

आगे उन्होंने कहा, 'इतने सालों बाद भी एक अजीब सा एहसास है. वैसे तो बहुत वक्त बीत चुका है. कुछ दशक निकल गए लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं हुईं. न मेरी मां के लिए, न मेरी बहन के लिए और न ही मेरे लिए और न ही पूरे परिवार के लिए.'

हत्या से पहले 7 दिन तक किया किडनैप

निमृत ने बताया कि उनके पिता के साथ क्या हुआ. उन्होंने कहा, 'उन्हें असल में किडनैप कर लिया गया था. वो काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें किडनैप कर लिया गया था. उन लोगों ने आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी. वो पापा को साथ ले गए. किडनैपर्स ने पापा को किडनैप करने के 7 दिनों तक कई मांगें रखी. कुछ अजीबोगरीब मांगें थीं. इसमें भारत में जेल में बंद उनके आतंकी साथियों/उग्रवादियों की रिहाई की मांग रखी थी. मेरे पापा ने उनसे कहा था कि मेरा परिवार है. दो बेटियां हैं. मुझे पता है कि अपने आखिरी वक्त में वो हमारे बारे में ही सोच रहे थे.'

बता दें कि पिता के निधन के बाद निमृत और उनकी मां और बहन नोएडा अपने नाना-नानी के पास शिफ्ट हो गए.