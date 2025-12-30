हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNew Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

New Year 2026 First Week Release: नए साल के पहले हफ्ते में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ आने वाला है. दरअसल थिएटर के साथ ही ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

नये साल के पहले हफ्ते में थिएटर से लेकर ओटीटी पर काफी कुछ आने वाला है. वहीं कई वेब सीरीज और फिल्मों की डायरेक्ट-टू-ओटीटी रिलीज भी हो रही है. यानी साल का फर्स्ट वीक एंटरटेनमेंट को बोनांजा लेकर आ रहा है. तो चलिए यहां जान लेते हैं जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ओटीटी और थिएटर में कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं?

इक्कीस (थिएटर)
बॉलीवुड से जनवरी के पहले वीक में एक प्राइम हिंदी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज हो रही है. ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. इस वॉर ड्रामा में अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में हैं. यह दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र की मरणोपरांत रिलीज हो रही आखिरी फिल्म है.


New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

जनवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी रिलीज

हक
जनवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज धमाल मचाएंगी. इनमें इमरान हाशमी और यामी गौतम की कोर्ट रूम ड्रामा हक भी शामिल है. हक, 1985 के शाह बानो मामले से इंस्पायर है और ये  समानता और अधिकारों के इर्द-गिर्द घूमती है. यह एक मुस्लिम महिला की कहानी है जिसे उसके पति ने शरिया तलाक कानून के तहत तलाक दे दिया है, जिसके बाद वह उसे भरण-पोषण देने से इनकार कर देता है. इसके बाद मुस्लिम महिला व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने और अपने हक के भरण-पोषण की मांग करने के लिए उसके खिलाफ अदालत में जाती है. .ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 2 जनवरी को आएगी.


New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

कुमकी 2
कुमकी 2 भूमि और उसके हाथी नीला के बीच गहरे बॉन्ड की कहानी है. बचपन में भूमि की मां द्वारा चुपके से हाथी को बेच दिए जाने के बाद, बड़े होकर भूमि अपने साथी को खोजने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है. आखिरकार उसे पता चलता है कि नीला को एक भ्रष्ट राजनेता को बलि के लिए बेच दिया गया है, जिससे भूमि को जानवर की जान बचाने के लिए एक निर्दयी शिकारी (अर्जुन दास) का सामना करना पड़ता है. इस तमिल फिल्म को प्राइम वीडियो पर 3 जनवरी से देख सकते हैं.  


New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

ब्यूटी
ब्यूटी एक तेलुगु रोमांटिक थ्रिलर है जिसमें अलेख्या (नीलाखी पात्रा) नाम की एक कॉलेज छात्रा अपने माता-पिता से तीखी बहस के बाद अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन (अंकित कोय्या) के साथ भाग जाती है. उसके कैब ड्राइवर पिता नारायण (वीके नरेश) हैदराबाद में उसकी तलाश में जुट जाते हैं, और कहानी एक रहस्यमय और चेतावनी भरी कहानी में बदल जाती है. इस फिल्म में  इमोशनल पारिवारिक ड्रामा के साथ ही शॉकिंग ट्विस्ट है. इसे 2 जनवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.


New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

एलबीडब्ल्यू: लव बियॉन्ड विकेट
जमीनी स्तर के क्रिकेट के बैकग्राउंड पर बेस्ड, एलबीडब्ल्यू: लव बियॉन्ड विकेट रंगन (विक्रांत) की कहानी है, जो एक होनहार खिलाड़ी रह चुका है, जिसका करियर कभी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया. अब एक  कोच के रूप में, उसे स्ट्रगलिंग मुथु नगर क्रिकेट अकादमी में कुछ अलग-थलग और विद्रोही खिलाड़ियों की टीम को ट्रेंड करने का जिम्मा सौंपा जाता है. ये सीरीज आत्मसम्मान के लिए रंगन के व्यक्तिगत संघर्ष के साथ-साथ उसके खिलाड़ियों के इमोशनल संघर्षों को दिखाती है.


New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

'लव फ्रॉम 9 टू 5'
नए साल की शुरुआत स्प्रेडशीट, रोमांस और एचआर की परेशानियों से भरी 'लव फ्रॉम 9 टू 5' (अमोर डे ऑफिसिना) में होती है, जो एक मेक्सिकन वर्कप्लेस रोमांटिक कॉमेडी है. इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेसिएला (एना गोंजालेज बेलो) और उसके बॉस का डैशिंग बेटा माटेओ (डिएगो क्लेन) को पता चलता है कि जिस अजनबी के साथ उन्होंने एक यादगार रात बिताई थी, वही उनका नया ऑफिस कंप्टीटर है. एक बड़ी अंडरवियर कंपनी में सीईओ पद के लिए उनकी होड़ मच जाती है, और इस दौरान छोटी-मोटी साजिशें, बोर्डरूम की राजनीति और बेहद कॉम्पलिकेटेड केमिस्ट्री उनके बीच टकराव पैदा करती हैं. इसे 1 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.


New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

माई कोरियन बॉयफ्रेंड
कोरियाई पुरुषों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाली पांच ब्राज़ीलियाई महिलाएं आखिरकार 'माई कोरियन बॉयफ्रेंड' में अपने कोरियाई ड्रामा के सपनों को साकार करने की कोशिश करती हैं. सियोल में 22 दिनों में फिल्माई गई यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, प्यार के अलग-अलग पड़ावों पर हर जोड़े की कहानी बयां करती है. इसे 1 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.


New Year 2026: नए साल के पहले हफ्ते में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फिनाले
हॉकिन्स के लिए चल रही लड़ाई दो घंटे से भी ज्यादा के लंबे फिनाले में अपने पीक पर पहुंच जाती है, जहां आखिरी चैप्टर में इलेवन, विल, माइक, डस्टिन, लुकास, मैक्स और बाकी सभी लोग वेकना के साथ फाइनल टकराव के लिए एकजुट होते हैं, क्योंकि अपसाइड डाउन के बारे में भयावह सच्चाई सामने आती है. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फिनाले को 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

 

और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Mowgli Ikkis New Year 2026 Haq
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Angel Chakma Case: चकमा हत्या कांड पर SSP का बड़ा बयान, नस्लीय भेदभाव नहीं...| Breaking | ABP News
Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget