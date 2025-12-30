नये साल के पहले हफ्ते में थिएटर से लेकर ओटीटी पर काफी कुछ आने वाला है. वहीं कई वेब सीरीज और फिल्मों की डायरेक्ट-टू-ओटीटी रिलीज भी हो रही है. यानी साल का फर्स्ट वीक एंटरटेनमेंट को बोनांजा लेकर आ रहा है. तो चलिए यहां जान लेते हैं जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ओटीटी और थिएटर में कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं?

इक्कीस (थिएटर)

बॉलीवुड से जनवरी के पहले वीक में एक प्राइम हिंदी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज हो रही है. ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. इस वॉर ड्रामा में अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में हैं. यह दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र की मरणोपरांत रिलीज हो रही आखिरी फिल्म है.





जनवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी रिलीज

हक

जनवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज धमाल मचाएंगी. इनमें इमरान हाशमी और यामी गौतम की कोर्ट रूम ड्रामा हक भी शामिल है. हक, 1985 के शाह बानो मामले से इंस्पायर है और ये समानता और अधिकारों के इर्द-गिर्द घूमती है. यह एक मुस्लिम महिला की कहानी है जिसे उसके पति ने शरिया तलाक कानून के तहत तलाक दे दिया है, जिसके बाद वह उसे भरण-पोषण देने से इनकार कर देता है. इसके बाद मुस्लिम महिला व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने और अपने हक के भरण-पोषण की मांग करने के लिए उसके खिलाफ अदालत में जाती है. .ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 2 जनवरी को आएगी.





कुमकी 2

कुमकी 2 भूमि और उसके हाथी नीला के बीच गहरे बॉन्ड की कहानी है. बचपन में भूमि की मां द्वारा चुपके से हाथी को बेच दिए जाने के बाद, बड़े होकर भूमि अपने साथी को खोजने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है. आखिरकार उसे पता चलता है कि नीला को एक भ्रष्ट राजनेता को बलि के लिए बेच दिया गया है, जिससे भूमि को जानवर की जान बचाने के लिए एक निर्दयी शिकारी (अर्जुन दास) का सामना करना पड़ता है. इस तमिल फिल्म को प्राइम वीडियो पर 3 जनवरी से देख सकते हैं.





ब्यूटी

ब्यूटी एक तेलुगु रोमांटिक थ्रिलर है जिसमें अलेख्या (नीलाखी पात्रा) नाम की एक कॉलेज छात्रा अपने माता-पिता से तीखी बहस के बाद अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन (अंकित कोय्या) के साथ भाग जाती है. उसके कैब ड्राइवर पिता नारायण (वीके नरेश) हैदराबाद में उसकी तलाश में जुट जाते हैं, और कहानी एक रहस्यमय और चेतावनी भरी कहानी में बदल जाती है. इस फिल्म में इमोशनल पारिवारिक ड्रामा के साथ ही शॉकिंग ट्विस्ट है. इसे 2 जनवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.





एलबीडब्ल्यू: लव बियॉन्ड विकेट

जमीनी स्तर के क्रिकेट के बैकग्राउंड पर बेस्ड, एलबीडब्ल्यू: लव बियॉन्ड विकेट रंगन (विक्रांत) की कहानी है, जो एक होनहार खिलाड़ी रह चुका है, जिसका करियर कभी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया. अब एक कोच के रूप में, उसे स्ट्रगलिंग मुथु नगर क्रिकेट अकादमी में कुछ अलग-थलग और विद्रोही खिलाड़ियों की टीम को ट्रेंड करने का जिम्मा सौंपा जाता है. ये सीरीज आत्मसम्मान के लिए रंगन के व्यक्तिगत संघर्ष के साथ-साथ उसके खिलाड़ियों के इमोशनल संघर्षों को दिखाती है.





'लव फ्रॉम 9 टू 5'

नए साल की शुरुआत स्प्रेडशीट, रोमांस और एचआर की परेशानियों से भरी 'लव फ्रॉम 9 टू 5' (अमोर डे ऑफिसिना) में होती है, जो एक मेक्सिकन वर्कप्लेस रोमांटिक कॉमेडी है. इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेसिएला (एना गोंजालेज बेलो) और उसके बॉस का डैशिंग बेटा माटेओ (डिएगो क्लेन) को पता चलता है कि जिस अजनबी के साथ उन्होंने एक यादगार रात बिताई थी, वही उनका नया ऑफिस कंप्टीटर है. एक बड़ी अंडरवियर कंपनी में सीईओ पद के लिए उनकी होड़ मच जाती है, और इस दौरान छोटी-मोटी साजिशें, बोर्डरूम की राजनीति और बेहद कॉम्पलिकेटेड केमिस्ट्री उनके बीच टकराव पैदा करती हैं. इसे 1 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.





माई कोरियन बॉयफ्रेंड

कोरियाई पुरुषों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाली पांच ब्राज़ीलियाई महिलाएं आखिरकार 'माई कोरियन बॉयफ्रेंड' में अपने कोरियाई ड्रामा के सपनों को साकार करने की कोशिश करती हैं. सियोल में 22 दिनों में फिल्माई गई यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, प्यार के अलग-अलग पड़ावों पर हर जोड़े की कहानी बयां करती है. इसे 1 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फिनाले

हॉकिन्स के लिए चल रही लड़ाई दो घंटे से भी ज्यादा के लंबे फिनाले में अपने पीक पर पहुंच जाती है, जहां आखिरी चैप्टर में इलेवन, विल, माइक, डस्टिन, लुकास, मैक्स और बाकी सभी लोग वेकना के साथ फाइनल टकराव के लिए एकजुट होते हैं, क्योंकि अपसाइड डाउन के बारे में भयावह सच्चाई सामने आती है. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फिनाले को 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.