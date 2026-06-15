इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा, 5 फिल्में होंगी रिलीज

Theatre Releases 19th June Box office Clashes: बॉक्स ऑफिस पर आजकल तो किसी भी फिल्म का क्लैश आम बात हो गई है. हर हफ्ते ही थोक के भाव फिल्में थिएटर में रिलीज होती हैं. इसमें कुछ धांसू कमाई कर जाती हैं तो कुछ का हाल बेहाल हो जाता है. ऐसे में इस हफ्ते जून महीने का तीसरा महा-क्लैश देखने के लिए मिलने वाला है. चलिए बताते हैं इस हफ्ते थिएटर में कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

'मां इंटी बंगारम' (Maa Inti Bangaaram)

फिल्म 'मां इंटी बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) तेलुगु पारिवारिक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सामंथा रुथ प्रभु लीड रोल में हैं और इसके जरिए वो पहली बार एक्शन मोड में नजर आने वाली हैं. फिल्म में वो अकेले ही लीड एक्टर हैं. ये एक महिला प्रधान फिल्म है, जो सामंथा पहली बार कर रही हैं और फैंस को उनकी इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. इसे 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: प्यार, ब्रेकअप और दोस्ती और ड्रामा, रश्मिका मंदाना ने दिया 'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू

'कॉकटेल 2' (Cocktail 2)

वहीं, 19 जून को रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' भी रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन भी लीड रोल में हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड फिल्म है, जिसकी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर जारी किया जा चुका है, जिसे अच्छा खासा रिस्पांस मिला. पहली बार होगा जब रश्मिका और सामंथा बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने होंगी.

Dodmansa

एक्शन, ड्रामा और रोमांटिक कन्नड़ फिल्म Dodmansa भी इस हफ्ते सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसमें शरथ कृष्ण लीड रोल में हैं. फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया है. फिल्म में उनके साथ रेश्मा लिंगराजप्पा और हुली कार्तिक भी अहम रोल में हैं. फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

यह भी पढ़ें: 2026 की सस्ते बजट की फिल्म, जिसने 10 करोड़ में कमाया 718 परसेंट प्रॉफिट

'दीवाना' (Deewana)

अगर आप रोमांटिक ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो तेलुगु में फिल्म 'दीवाना' आ रही है, जिसे 19 जून को ही रिलीज किया जाएगा. फिल्म का निर्देशन श्रीकांत संगीशेट्टी ने किया है. इस फिल्म में एक इमोशनल और लव एंगल वाली कहानी देखने के लिए मिलने वाली है.

'बालन: द बॉय'

'बालन: द बॉय' एक मलयालम फिल्म है, जो कि सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है. इसे भी सिनेमाघरों में 19 जून, 2026 को ही रिलीज किया जाएगा. ये हिंदी समेत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की जाएगी. इसमें एक बच्चे बालन की कहानी देखने के लिए मिलेगी, जो मुश्किल बचपन से जूझ रहा है साथ ही अचानक गायब हुए मां बाप को भी ढूंढ रहा है. फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है.