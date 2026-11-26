ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर कई पुरानी फिल्में-नई फिल्में, सीरीज और शोज स्ट्रीम हो रहे हैं. इस लिस्ट में कुछ फिल्में-सीरीज हैं जो पुरानी हैं, लेकिन जियो हॉटस्टार की प्ले लिस्ट में अभी एड हुई हैं. वहीं कुछ नई फिल्मों और सीरीज हाल ही में रिलीज हुए हैं. आइए जानते हैं जियो हॉटस्टार पर इन दिनों क्या स्ट्रीम हो रहा है.

'सुपरगर्ल (हिंदी)'

ये जून 2026 में रिलीज हुई. इस फिल्म को Craig Gillespie ने डायरेक्ट किया है. फिल्म अब हिंदी में जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 50 मिनट है और इसका जॉनर साई-फाई एक्शन है.

'द बॉडी'

ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में इमरान हाशमी, वेधिका, शोभिता धुलिपाला, ऋषि कपूर जैसे स्टार नजर आए. फिल्म को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया. फिल्म का जॉनर मिस्ट्री थ्रिलर था. इसका रन टाइम 1 घंटा 41 मिनट था.

'फाइट अगेंस्ट इविल 3'

इस क्राइम ड्रामा पहला सीजन 2021 में रिलीज हुआ था. इसे Peng-Fei Qin ने डायरेक्ट किया था. अब तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज हुआ और अब जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा. बिंगजिया यांग ने इसे डायरेक्ट किया.

'जनता बार'

ये 2025 की एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसे रमाना मोगिली ने डायरेक्ट किया. फिल्म में राय लक्ष्मी, अनूप सोनी, शक्ति कपूर, दीक्षा पंत जैसे स्टार्स नजर आए.





'दिल की बेवफाईयां'

ये टीवी शो है. 24 नवंबर 2026 से शुरू हुआ है. इस शो में गौरव खन्ना, श्रद्धा आर्या जैसे स्टार्स हैं. गौरव मानव के रोल में हैं. वहीं श्रद्धा जानकी के किरदार में हैं.

'महाभारत 2'

ये 24 नवंबर से स्ट्रीम हो रहा है. ये सीरीज 7 भाषाओं में उपलब्ध है.

'डार्क'

ये फिल्म 2026 ही रिलीज हुई. इसे कल्याण के. जेगन ने डायरेक्ट किया. फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 48 मिनट है. इसमें अजय कार्थी, अंचना नेत्रुन, नट्टी सुब्रमण्यम जैसे स्टार्स हैं.

'चार्लीज एंजेल्स'

ये 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म का जॉनर एक्शन कॉमेडी है. फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 59 मिनट है. इसे

Elizabeth Banks ने डायरेक्ट किया था.

'द डेमन हंटर'

ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को Chen Mei-Juin ने डायरेक्ट किया था.

'डोंट क्लिक सावधान इंडिया'

ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है. ये नवंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.