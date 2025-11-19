हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMovies Releasing This Week: 'मस्ती 4' से लेकर '120 बहादुर' तक, इस हफ्ते सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली हैं 7 फिल्में

Movies Releasing This Week: 'मस्ती 4' से लेकर '120 बहादुर' तक, इस हफ्ते सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली हैं 7 फिल्में

Movies Releasing This Week: सिनेमाघरों पर हर हफ्ते एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं. 21 नवंबर शुक्रवार को भी ढेर सारी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. आइए इन फिल्मों के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 19 Nov 2025 11:42 AM (IST)
सिनेमाघरों पर हर शुक्रवार एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं. इन फिल्मों की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस हफ्ते भी सिनेमाघरों पर ढेर सारी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में शामिल हैं. एडल्ट कॉमेडी मस्ती 4 से लेकर फरहान अख्तर की वॉर फिल्म 120 बहादुर तक कई फिल्में शामिल हैं. आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं.

मस्ती 4

इस लिस्ट में पहला नाम विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की मस्ती 4 शामिल है. इस फिल्म को मिलन जावेरी ने डायरेक्ट किया है. इस एडल्ट कॉमेडी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी बज है.

120 बहादुर

120 बहादुर फिल्म से फरहान अख्तर लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. ये फिल्म भारत और चीन के बीच रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है. इस फिल्म को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है. फरहान की वापसी का फैंस इंतजार कर रहे थे.

विलायत बुद्ध

पृथ्वीराज सुकुमारन की मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म विलायत बुद्ध भी 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में पृथ्वीराज के साथ शम्मी थिलकन, प्रियंवदा कृष्णन, सूरज वेंजरामूडू, अनु मोहन, राजश्री, टीजय अरुणसालम, ध्रुवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

पांच मीनार

पांच मीनार एक गैंगस्टर के बेटे की कहानी है जो अपने पिता की मौत के बाद साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है. जब उसे अपने चाचा के धोखे के बारे में पता चलता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है. ये क्राइम कॉमेडी तेलुगू फिल्म है.

येलो

येलो में एक यंग लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपनी 9-5 की नौकरी से बोर हो गई है. उसके बाद वो नौकरी छोड़कर ट्रैवल पर निकलती है और नए लोगों से मिलती है.

मिडिल क्लास

ये फिल्म एक मिडिल-क्लास आदमी कार्ल मैक्स के बारे में है, जिसका सपना है कि उसका अपना खेत हो. जब आखिरकार एक अचानक मौका आता है, तो उथल-पुथल और दबाव उसे एक बेचैन लेकिन दिल को छू लेने वाले सफ़र पर धकेल देते हैं. इस तमिल फिल्म में मुनीशकांत, विजयलक्ष्मी अगथियन, राधा रवि, काली वेंकट, मालविका अविनाश, वेला राममूर्ति अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

12ए रेलवे कॉलोनी

हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए है. इस फिल्म में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो अपनी पड़ोसन से प्यार करने लगता है. जब उसे अपनी पड़ोसन के बारे में कई छिपे हुए राज़ पता चलते हैं तो चीज़ें अचानक बदल जाती हैं.

Published at : 19 Nov 2025 11:42 AM (IST)
