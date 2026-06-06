बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ 6 जून को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपनी दमदार आवाज और एनर्जेटिक गानों से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उनके गाने रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन जाते हैं और फैंस को डांस करने पर मजबूर कर देते हैं. आइए नेहा कक्कड़ के उन 5 गानों की लिस्ट चेक करते हैं, जो आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे.

'काला चश्मा'

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ की फिल्म 'बार बार देखो' का सुपरहिट गाना 'काला चश्मा' आज भी हर पार्टी की जान बना हुआ है. इसकी बीट्स आपको थिरकने पर मजबूर कर देगी. नेहा कक्कड़ ने इस गाने को अमर अर्शी और रैपर बादशाह के साथ मिलकर गाया है. वहीं, प्रेम हरदीप और काम ढिल्लों ने इसे कंपोज किया है.

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'मोरनी बनके'

ये पॉपुलर गाना आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'बधाई हो' का है. ये पंजाबी सॉन्ग आज भी हर पार्टी में बजाया जाता है. इस गाने को नेहा कक्कड़ ने गुरु रंधावा के साथ गाया है. इसे तनिष्क बागची ने कंपोज किया है.

'दिलबर'

जॉन अब्राहम की फिल्म 'सत्यमेव जयते' का सुपरहिट गाना 'दिलबर' दर्शकों को खूब पसंद आया. इस गाने को नेहा कक्कड़ ने ध्वनि भानुशाली और इक्का के साथ गाया है. नेहा की आवाज में यह रीक्रिएटेड सॉन्ग जबरदस्त हिट साबित हुआ और हर तरफ छा गया.

'लंदन ठुमकदा'

कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' का सुपरहिट गाना 'लंदन ठुमकदा' आज भी अपनी धमाकेदार बीट्स और देसी अंदाज के लिए खूब पसंद किया जाता है. इस गाने को नेहा कक्कड़ ने लाभ जंजुआ और अपनी बहन सोनू कक्कड़ के साथ गाया था. देसी शादी के माहौल और फुल मस्ती से भरा ये ट्रैक आज भी पार्टियों और वेडिंग प्लेलिस्ट की शान बना हुआ है.

'आंख मारे'

फिल्म 'सिंबा' का सुपरहिट गाना 'आंख मारे' को रणवीर सिंह और सारा अली खान पर फिल्माया गया है. नेहा कक्कड़ की एनर्जी ने इस गाने को और भी धमाकेदार बना दिया. नेहा के साथ इस गाने को मीका सिंह और कुमार शानू ने अपनी आवाज दी है.

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