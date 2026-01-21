21 दिनों की एंटी-इंफ्लेमेटरी चैलेंज के जरिए हजारों लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने के बाद नेहा धूपिया एक बार फिर अपने वेलनेस मंत्र के साथ वापस आई हैं. इस बार वो आधुनिक जीवन की आम समस्या ब्लोटिंग और खराब पाचन का आसान और पारंपरिक समाधान शेयर कर रही हैं.

नाइट-टाइम देसी ड्रिंक से राहत

सस्टेनेबल और बिना झंझट वाली फिटनेस में विश्वास रखने वाली नेहा ने अपना नाइट-टाइम देसी ड्रिंक बताया. ये ड्रिंक लंबे और थकाऊ दिनों के बाद पेट को शांत करने, ब्लोटिंग कम करने और बेहतर नींद के लिए है. इसे अपना 'वार्म और फजी” बेडटाइम रिचुअल बताते हुए नेहा ने कहा कि ये साधारण सा नुस्खा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

ड्रिंक का आसान तरीका और सामग्री

रील में नेहा ने बताया, 'ये सच में मेरा नाइट-टाइम ड्रिंक है. ये ब्लोटिंग कम करने, पाचन सुधारने और अच्छी नींद में मदद करता है.' उन्होंने कहा कि छोटी लेकिन नियमित आदतें ओवरऑल हेल्थ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं. ये ड्रिंक भारतीय पारंपरिक ज्ञान से जुड़ा है और इसे सौंफ, अजवाइन, जीरा, ताजा कटा हुआ अदरक और नींबू की कुछ बूंदों से तैयार किया जाता है. इन सभी चीजों को पानी में उबालकर लगभग पाँच मिनट पकाया जाता है और फिर गुनगुना पिया जाता है.

सलाह और सुरक्षा का ध्यान

नेहा ने कहा, 'बस इतना ही आपका नाइट-टाइम एंटी-ब्लोटिंग ड्रिंक तैयार है. ये मेरे लिए जादू की तरह काम करता है. दिखने और स्वाद में भी अच्छा है.' उन्होंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट ऋचा गंगानी को इस नुस्खे का श्रेय दिया और फॉलोअर्स को सलाह दी कि किसी भी नए रेमेडी को अपनाने से पहले डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से सलाह जरूर ले क्योंकि वेलनेस हर व्यक्ति के लिए अलग होती है.

सरल उपाय में सबसे बड़ा असर

क्विक फिक्स की बजाय माइंडफुल फिटनेस की समर्थक नेहा धूपिया का हेल्थ के प्रति संतुलित नजरिया आज भी लोगों से जुड़ता है. योग, फंक्शनल वर्कआउट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट और अब पेट के लिए फायदेमंद घरेलू नुस्खों के जरिए नेहा ये साबित करती हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे असरदार समाधान अक्सर सबसे सरल होते हैं.