नीतू कपूर एक जमाने की जानी-पहचानी और टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थीं. वो ऋषि कपूर की पत्नी बनने से पहले बॉलीवुड की एक हीरोइन थीं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी लेकिन ऋषि से शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से किनारा कर दिया था और फिर 21 साल की उम्र में वो एक बच्चे की मां भी बन गई थीं. ऐसे में अब अभिनेत्री ने अपने करियर को लेकर खुलासा किया है कि जब वो 15 साल की थीं तो उन्होंने अपनी पहली मर्सिडीज कार खरीद ली थी और उस समय वो 5 प्रॉपर्टीज की मालकिन भी थीं. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, नीतू कपूर ने हाल ही में कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में करियर को लेकर बात की और कई दिलचस्प खुलासे भी किए. इस दौरान उन्होंने करियर शुरू करने से लेकर एक्टिंग छोड़ने के फैसले के बारे में भी बात की और बताया कि क्या ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में करीब 100 फिल्में करने के बाद करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया?

8वीं क्लास में ही मिलने लगे थे फिल्मों के ऑफर

नीतू कपूर बताती हैं, 'मैं जब 8वीं क्लास में थी तो मुझे लीड एक्ट्रेस के तौर पर मुझे फिल्में ऑफर मिलने लगे थे. फिर कभी स्कूल वापस नहीं जा पाई थी. मैं जब छोटी थी तो मैंने 10-12 फिल्में तभी कर ली थी. मैंने 5 साल की उम्र में सूरज में काम किया था, जिसमें वैजयंतीमाला थीं. फिर दो कलियां की, जो कि मेरी सबसे फेमस फिल्म बन गई. इसमें मैंने डबल रोल किया था.'

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15 की उम्र में सुपरस्टार बन गई थीं नीतू कपूर?

नीतू कपूर आगे बताती हैं, 'फिर थोड़ा गैप लिया 11-13 तक. बाद में मैंने 14 साल की उम्र में फिर से करियर शुरू किया. इसके बाद मैंने 14-21 साल की उम्र तक करीब 70 फिल्में की.' इसी बातचीत में उनसे पूछा गया था कि क्या वो 15 की उम्र में सुपरस्टार बन गई थीं तो उन्होंने कहा, 'मैंने 15 की उम्र में 4-5 प्रॉपर्टीज खरीद ली थी. मेरे पास एक मर्सिडीज भी थी. क्या आपको विश्वास होगा? मैं 8वीं क्लास में थी और इसके बाद मुझे बतौर लीड एक्ट्रेस ऑफर आने लगे थे. फिर कभी स्कूल नहीं जा पाई.'

रणबीर कपूर की मम्मी कहती हैं, 'मैंने वैजयंतीमाला से डांस सीखा तो मैंने जाना डांस कैसे करते हैं. मैंने कभी भी एक्टिंग स्कूल नहीं गई. लेकिन बचपन में फिल्में करने की वजह से कैमरे के सामने कोई झिझक नहीं थी, इसलिए इससे मदद मिली.'

नीतू कपूर ने बताया 21 में क्यों छोड़ी एक्टिंग?

वहीं, नीतू कपूर ने 21 साल की उम्र में एक्टिंग छोड़ने पर भी बात की और बताया, 'शादी के बाद मेरे लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि मैं पहले ही बहुत काम कर चुकी थी.' एक्ट्रेस बताती हैं कि उन दिनों वो एक दिन में तीन-तीन शिफ्ट में काम किया करती थीं. उनका काफी हैक्टिक शेड्यूल था. वो सुबह 7 बजे उठती थीं और उस समय दूसरे और तीसरे शूट के लिए जाती थीं. उनके पास दोस्त बनाने के लिए समय नहीं होता था.

नीतू कपूर ने बताया कि शादी के बाद 21 साल की उम्र में रिद्धिमा का जन्म हो गया और इसके दो साल बाद रणबीर कपूर का भी जन्म हो गया था. उन्होंने कहा कि वो घर पर रहने और अपने बच्चों की परवरिश करने से संतुष्ट हैं. बच्चों की परवरिश के लिए नीतू ने एक्टिंग छोड़ दी थी.

नीतू कपूर का एक्टिंग करियर

बहरहाल, नीतू कपूर के एक्टिंग करियर के बारे में बात की जाए तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1966 में 'सूरज' के जरिए पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थीं. 1970s के दशक में उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस इंडस्ट्री में सिक्का जमा लिया था. वो पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म 'रिक्शावाला' में रणधीर कपूर के अपोजिट नजर आई थीं. ये 1971 में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'रिक्शावारन' का हिंदी रीमेक थी.

इसके बाद नीतू कपूर ने नसीर हुसैन की फिल्म 'यादों की बारात' से लाइमलाइट चुराई. उन्होंने सॉन्ग 'लेकर हम दिवाना दिल' से सभी का ध्यान खींच लिया था. उन्होंने अपने करियर में 'खेल खेल में', 'दीवार', 'कभी कभी' और 'अमर अकबर एंथनी' जैसी फिल्मों काम कर चुकी हैं. बहरहाल, नीतू कपूर एक बार फिर से फिल्मों में एंट्री कर चुकी हैं. उन्होंने फिल्म 'दादी की शादी' से कमबैक किया है.