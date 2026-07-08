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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNeetu Kapoor Birthday: ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखती थीं नीतू कपूर, फिर कैसे बनीं उनकी हमसफर?

Neetu Kapoor Birthday: ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखती थीं नीतू कपूर, फिर कैसे बनीं उनकी हमसफर?

Neetu Kapoor Love Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर 8 जुलाई को अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए इस खास मौके पर ऋषि कपूर के साथ उनकी दिलचस्प लव स्टोरी जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 08 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर ने 70 और 80 के दशक में पर्दे पर राज किया है. नीतू ने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. सिर्फ 6 साल की उम्र में नीतू कपूर ने फिल्म 'सूरज' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में कदम रखा था और 1973 में वो बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म 'रिक्शावाला' में नजर आईं.

बेहद दिलचस्प है नीतू कपूर की लव स्टोरी
अपने लंबे करियर में फिल्मों के साथ-साथ नीतू कपूर पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं. दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर के साथ उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. 70 के दशक में ये जोड़ी बड़े पर्दे पर आते ही छा गई थी. इन्होंने 12 फिल्मों में साथ काम किया है. 

Neetu Kapoor Birthday: ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखती थीं नीतू कपूर, फिर कैसे बनीं उनकी हमसफर?

नीतू कपूर को तंग करते थे ऋषि कपूर
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, नीतू सिंह और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात फिल्म 'बॉबी' के दौरान हुई थी. हालांकि, ये पहली मुलाकात कुछ खास नहीं रही. इस दौरान दोनों की बीच कोई बातचीत नहीं हुई. इसके बाद दोनों फिल्म 'जहरीला इंसान' में नजर आए. सेट पर ऋषि अपनी को-स्टार नीतू को काफी तंग किया करते थे, जिससे वो चिढ़ भी जाती थीं. दोनों के बीच में अक्सर छोटी-मोटी नोंक-झोक होती रहती थी. धीरे-धीरे ये तकरार दोस्ती में बदल गई.

ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए नीतू लिखती थीं लव लेटर
ऋषि कपूर और नीतू कपूर की दोस्ती धीरे-धीरे काफी गहरी हो गई. एक समय ऐसा भी था, जब नीतू, ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए उनकी तरफ से लव लेटर लिखा करती थीं. हालांकि, वक्त के साथ दोनों की यही दोस्ती प्यार में बदल गई. 'अमर अकबर एंथनी' की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा. इसके बाद दोनों ने 12 से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया. हर फिल्म में उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया. 

Neetu Kapoor Birthday: ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखती थीं नीतू कपूर, फिर कैसे बनीं उनकी हमसफर?

'अमर अकबर एंथनी' की शूटिंग के दौरान प्यार चढ़ा परवान
ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला' में नीतू से पहली मुलाकात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था, 'मेरी कायदे से नीतू से पहली मुलाकात फिल्म 'बॉबी' के सेट पर हुई थी. 'अमर अकबर एंथनी' की शूटिंग के दौरान हमारा प्यार परवान चढ़ा. उस दौर में डेटिंग हाथ पकड़ने, पार्टी में जाने या फिर स्लो डांस करने तक ही सीमित थी. जब तक नीतू के साथ मेरी शादी नहीं हो गई, तब तक मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए कई रिश्ते आते थे. पेरेंट्स को मैंने कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं किसी को डेट कर रहा हूं, लेकिन वो जानते थे कि नीतू मेरी जिंदगी में हैं. इसी वजह से जब भी मेरे लिए रिश्ता आता था तो वो ये कहकर मना कर देते थे कि मैं किसी को डेट कर रहा हूं.'

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ऋषि कपूर ने ऐसे किया अपने प्यार का इजहार
बता दें कि ऋषि कपूर की बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से उन्होंने नीतू के लिए अपने प्यार का इजहार किया था. दरअसल, जब ऋषि यूरोप में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्हें नीतू की कमी का एहसास हुआ. ऋषि ने तुरंत नीतू को फोन किया और कहा, 'ये सिखणी भुलाए नहीं भूलती (इस सिख लड़की को चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता).' इसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए.

राज कपूर ने दी थी शादी की परमिशन
जब राज कपूर को पता चला कि ऋषि और नीतू एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर वो एक्ट्रेस को पसंद करते है तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते. इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने 22 जनवरी 1980 को शादी रचाई ली. इस जोड़े के दो बच्चे बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर हैं. नीतू ने जब ऋषि के साथ शादी की तो उनकी उम्र महज 21 साल थी. कपूर खानदान की बहू बनने के लिए उन्हें बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा. 

Neetu Kapoor Birthday: ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखती थीं नीतू कपूर, फिर कैसे बनीं उनकी हमसफर?

2020 में हो गया ऋषि कपूर का निधन
बता दें कि साल 2020 में कैंसर की बीमारी के चलते ऋषि कपूर का निधन हो गया था. अपने पति के जाने से नीतू कपूर बुरी तरह टूट गईं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर करती रहती हैं.

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Published at : 08 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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