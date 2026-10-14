यूट्यूबर नीतू बिष्ट विवादों में हैं. नीतू ने मां काली का स्वरूप लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया. वीडियो को 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- हर महिला अपने अंदर की मां काली को अपनाए. शालीनता के साथ शक्तिशाली, बिना डरे सच बोले, बेहद शक्तिशाली बने. जय मां काली.

इसके बाद नीतू हल्द्वानी की सड़कों पर निकल गई. नीतू के इस वीडियो को देखकर लोगों का गुस्सा फूटा है. हल्द्वानी में नीतू बिष्ट के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा कोल दिया है. नीतू पर लोगों की भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे हैं. लोग हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे और नीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

मां काली के स्वरूप में सड़कों पर घूमी नीतू बिष्ट

वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतू बिष्टा मां काली के स्वरूप में हल्द्वानी की सड़कों पर घूमती दिखीं. उन्होंने के बच्चे के ऊपर तलवार रखकर कहा कि ये वो ही बच्चा है न जो पढ़ाई नहीं करता. कई बच्चे उनसे डरते दिखे. इसके बाद वो एक चाट वाले की दुकान पर जाती हैं और उनसे एक प्लेट मोमो मांगती हैं. वहीं नीतू कहती हैं- मुझे बहुत शर्म आ रही है.

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आइए जानते हैं कौन हैं नीतू बिष्ट

नीतू बिष्ट इंडियन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, इंफ्लुएंसर हैं. वो लाइफस्टाइस, ब्यूटी, ट्रैवल और कपल व्लॉग्स बनाती हैं. नीतू का जन्म 16 दिसंबर 1997 में हुआ. वो उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हैं. नीतू ने लखन अर्जुन रावत से शादी की है. लखन रावत क्रिकेटर और कंटेंट क्रिएटर हैं. नीतू अपने पति के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल लखनीत व्लॉग्स चलाती हैं. इसके अलावा इनका नीतू बिष्ट के नाम से भी यूट्यूब चैनल भी है. नीतू बिष्ट अपने ससुराल के साथ मिलकर भी वीडियोज बनाती हैं.

नीतू बिष्ट के इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन व्यूज हैं. वहीं यूट्यूबर पर 52 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. इसके अलावा वो क्लोदिंग ब्रांड भी चलाती हैं.