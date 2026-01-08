नीना गुप्ता अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और सामाजिक मुद्दों को लेकर खुलकर बोलती नजर आती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने समाज में महिलाओं की हालत पर बात की है. उनके मुताबिक मर्दों को आजाद और मजबूत महिलाएं पसंद नहीं होती. इस दौरान नीना ने खुलासा किया है कि उनकी एक शख्स से सगाई हुई थी, जो बाद में टूट गई थी.

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए नीना गुप्ता ने कहा- 'मजबूत महिला मैरिज मैटेरियल नहीं होती. ज्यादातर मर्दों को मजबूत महिलाएं पसंद नहीं आतीं. उन्हें बेबस महिलाएं पसंद होती हैं. उन्हें मजबूत महिलाएं, या वो महिलाएं जो अपने विचार रखती हैं, काम करती हैं, अपने करियर के लिए डेडीकेटेड हैं, उनसे नफरत है. वो महिलाओं पर अपना हक जमाना चाहते हैं.'

नीना गुप्ता की टूट गई थी सगाई

नीना गुप्ता ने आगे कहा- 'मैं सामान्य तौर पर कह रही हूं, सभी के बारे में नहीं. लेकिन ये हमारी 95% आबादी के लिए सच है. मैं ये बात कोई विवादित बयान देने के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि ये मैंने अपने घर और समाज में खुद देखा है. मेरी सगाई एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसने आखिरी समय में मुझे धोखा दिया. मेरे मन में तो बच्चे की उम्मीद थी और अंगूठी की रस्म भी हो चुकी थी. मैं अपने कपड़े और गहने खरीदने दिल्ली गई थी, और अचानक मुझे उसका फोन आया और उसने कहा कि हमारी शादी अभी नहीं हो रही है. मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसे साइनस का ऑपरेशन करवाना है.'