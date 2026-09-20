नीम करौली बाबा की बेटी ने 15 बार देखी 'हनुमान अंश', प्रोड्यूसर बोलीं- वो हर बार रोईं

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'हनुमान अंश' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. ये एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का 44 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 329.30 करोड़ हो चुका है. इसी बीच प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने बताया कि नीम करौली बाबा की बेटी ने भी उनकी इस फिल्म को देखा. उन्होंने इसे 15 बार देखा और वो हर बार खूब रोईं. चलिए बताते हैं प्रोड्यूसर ने क्या कुछ कहा.

दरअसल, रागिनी सोना ने हाल ही में स्क्रीन से बात की और इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी (अम्मा जी) ने इस फिल्म को देखा और इसके बाद उनके आंसू थमने का नाम नहीं लिए.

रागिनी बताती हैं, 'मैंने नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी से मुलाकात की. हमने उनका फोन नंबर तलाशने की बहुत कोशिश की थी और उनसे मिलने के लिए गए थे क्योंकि विशाल चतुर्वेदी चाहते थे कि उनका आशीर्वाद लिया जाए. हम तीनों की फोन पर बात हुई थी. विशाल और मैंने उनसे पूछा कि वो फिल्म देखना चाहेंगी? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, हां मैं फिल्म देखूंगी जब मुझे लगेगा कि अब ये सही समय है.' रागिनी बताती हैं, 'नीम करौली बाबा की बेटी रागिनी ने 'हनुमान अंश' को 15 बार देखा है और वो हर बार ही रोई हैं.'

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6 साल की उम्र में की थी नीम करौली बाबा से मुलाकात

इतना ही नहीं, रागिनी ने नीम करौली बाबा से अपनी बचपन की मुलाकात को याद किया. उन्होंने बताया, 'मैंने नीम करौली बाबा से 6 साल की उम्र में मुलाकात की.' विशाल चतुर्वेदी ने आगे बताया कि उन्हें ये फिल्म बनाने के लिए क्या प्रेरित किया? और रागिनी ने बताया, 'अम्मा जी मेरे पापा नैनाताल में पोस्टेड थे. कोई भी विश्वास नहीं करेगा विशाल फोन पर थे और उन्होंने सारा चमत्कार देखा. अम्मा जी ने मेरे पिता का नाम लिया और आगरा में मेरे पिता की लोकेशन तक बताई. ये 50 साल पुरानी न्यूज थी. अम्मा जी ने कहा मैं रियल टाइम में सब कुछ देख सकती हूं. उन्होंने मेरे बड़े भाई का नाम लिया. मैं इस चमत्कार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी.'

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रागिनी बताती हैं कि वो काफी इमोशनल हो गई थीं. उन्होंने कहा, 'मैं रो रही थी और पूछा आप कैसे जानती हो? अम्मा जी ने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है. पर मैं सब कुछ देख सकती हूं. फिल्म बनाने से पहले हमें नहीं पता था कि बाबा जी की बेटी हैं. जब हम उनसे मिले तो हमने देखा कि वो एकदम बाबा के जैसी दिखती हैं. मुझे महसूस हुआ कि उनके अंदर बाबा हैं.'