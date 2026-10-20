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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयामी गौतम की 'नई नवेली' ने वर्ल्डवाइड मचाई धूम, 19 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

यामी गौतम की 'नई नवेली' ने वर्ल्डवाइड मचाई धूम, 19 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' थिएटर्स में धमाल मचा रही है. दशहरे के मौके पर रिलीज के चौथे दिन में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 19.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों की हालिया रिलीज फिल्म 'नई नवेली' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.25  करोड़ रूपये कमाए थे.

इसके बाद भी फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बना हुआ है. यामी गौतम की एक्टिंग और फिल्म की कहानी को लेकर भी चर्चा हो रही है.

'नई नवेली' रिलीज के चौथे दिन दुनियाभर में कमाए 19.3 करोड़ 
वहीं अब रिलीज के महज चार दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में टोटल 19.3 करोड़ रूपये का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. इससे पहले फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में दुनियाभर में 16.26 करोड़ की कमाई की थी.

यामी गौतम की 'नई नवेली' ने वर्ल्डवाइड मचाई धूम, 19 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

फिल्म के बारे में
फिल्म 'नई नवेली' में यामी गौतम एक बिल्कुल नए और अनदेखे अवतार में नजर आ रही हैं. इस हॉरर-कॉमेडी और माइथोलॉजिकल फिल्म में यामी मोहिनी नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं. फिल्म की कहानी मेरठ में रहने वाले एक अजीबोगरीब और उलझे हुए अवस्थी परिवार की है.

 
 
 
 
 
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बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है. फिल्म में यामी गौतम के अलावा, आदिनाथ एम. कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवर, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुस्मिता मुखर्जी और प्रतीक पचौरी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

फिल्म का निर्माण आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा ने किया है, जबकि इसका संगीत जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है.  ये 16 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. अमेजन MGM स्टूडियोज और कलर येलो द्वारा प्रजेंट 'नई नवेली' अब फिलहाल सिनेमाघरों में चल रही है. बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश विजय देवरकोंडा की 'रणबाली', राजकुमार राव की 'प्रहार' और रजनीकांत की 'जेलर 2' से हो रहा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 20 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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Nayi Naveli
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