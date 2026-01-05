अनिल कपूर और उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म 'नायक' के फैंस के लिए खुशखबरी है, दरअसल इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है और एक बार फिर अनिल कपूर शिवाजी राव के किरदार में वापसी करने वाले हैं. कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कपूर ने 'नायक' के निर्माता ए.एम. रत्नम से फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं. अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, वे न केवल दीपक मुकुट के साथ फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, बल्कि वे फिल्म में लीड रोल भी निभाएंगे.

अनिल कपूर ‘नायक 2’ पर कर रहे काम

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जब दीपक मुकुट से पूछा गया कि क्या अनिल कपूर ने उनसे फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया कि, "वह (अनिल) और मैं साथ मिलकर फिल्म बना रहे हैं. अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि कई बातचीत चल रही हैं." दीपक ने आगे पुष्टि की, "हां, सीक्वल पर काम चल रहा है और हम साथ मिलकर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं." हालांकि, उन्होंने प्रोडक्शन शेड्यूल और कास्टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये कफर्म किया कि अनिल कपूर सीक्वल में अभिनय करेंगे. दीपक ने क्लियर किया, "बिल्कुल, वह करेंगे!"

कब शुरू होगी ‘नायक 2’ की शूटिंग?

बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपक मुकुट ने कहा, "मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हम इसे साथ मिलकर कर रहे हैं. अफवाहों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसे साथ मिलकर कर रहे हैं. काम चल रहा है. हम जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट करेंगे."

दीपक ने माना कि नायक 'एक लीगेसी प्रोजेक्ट ' है और उन्होंने आगे कहा, "लगभग 25 साल हो गए हैं. हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है. जब समय आता है, तब होता है. और हमने महसूस किया कि अब इसे करने का सही समय है. हमारी आपसी समझ थी और हम इसे साथ मिलकर कर रहे हैं; इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा." दीपक ने बताया कि फिल्म की शूटिंग तभी शुरू होगी जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगी.

‘नायक’ के बारे में

‘नायक’, निर्देशक शंकर की तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म मुधलवन (1999) का हिंदी रीमेक है. अनिल के अलावा, फिल्म में अमरीश पुरी मुख्य खलनायक के रूप में हैं, साथ ही रानी मुखर्जी, जॉनी लीवर और शिवाजी सतम भी अहम भूमिकाओं में हैं. 2001 में रिलीज हुई हिंदी रीमेक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सालों बाद सैटेलाइट टेलीविजन पर इसके बार-बार दिखाए जाने से नायक एक कल्ट क्लासिक बन गई.