हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंडिपेंडेट सिनेमा के सपोर्ट में बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कहा – 'थिएटर्स में बहुत कम स्क्रीन्स मिलती है'

इंडिपेंडेट सिनेमा के सपोर्ट में बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कहा – 'थिएटर्स में बहुत कम स्क्रीन्स मिलती है'

Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खास इंटरव्यू में इंडीपेंडेंट सिनेमा को लेकर बात की है. उनका मानना है कि इस तरह की मूवीज को थिएटर्स में कम स्क्रीन्स दिए जाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Dec 2025 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

2007 में 'ब्लैक फ्राइडे' से डेब्यू करने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2012 में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से पॉपुलैरिटी मिली. कई छोटे और सपोर्टिंग रोल्स करने के बाद अब अभिनेता ने बतौर लीड एक्टर अपनी अलग पहचान बनाई है. इन दिनों वो अपनी फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में नजर आ रहे हैं. हाल ही में हुए एक खास इंटरव्यू में उन्होंने मूवी में अपने रोल और इंडी फिल्मों को लेकर अपनी राय शेयर की. 

'आसान नहीं था रोल को दोहराना...'
2020 की फिल्म 'रात अकेली है' का सिक्वल रिलीज हो चुका है. 19 दिसंबर से 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जटिल यादव के रूप में वापसी की है. द इंडियन एक्सप्रेस संग हुए खास बातचीत में उन्होंने इस रोल को लेकर खुलकर बात की. फिल्म में उन्हें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रोल में देखा जा सकता है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है इस सिक्वल में अपने रोल को रिपीट करना आसान नहीं था. एक्टर ने कहा कि, 'ये बेहतर है अगर इसमें प्रयास करना पड़ता है. लेकिन अगर आप ये सोचकर इसमें जाते हैं कि इसे फिर से करना आसान होगा तो इसके गलत होने के चांसेज ज्यादा होंगे क्योंकि आपने इसे हल्के में लिया है.' 

'लेकिन अगर ये एक नई फिल्म है तो ये एक नई शुरुआत है. बेशक कोर वही है. लेकिन ये एक अलग और नया मामला है जो समाज के असमानताओं से निपटता है.' अपने किरदार के बारे में बात करने के अलावा एक्टर ने फिल्म की राइटर की भी खूब सराहना की है. उन्होंने बताया कि स्मिता शर्मा की खास बात ये कि उनके डायलॉग्स याद रखने में काफी आसानी होती है. हर एक लाइन का दूसरे से कनेक्शन होता है.
इंडिपेंडेट सिनेमा के सपोर्ट में बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कहा – 'थिएटर्स में बहुत कम स्क्रीन्स मिलती है

इंडी सिनेमा को लेकर कही ये बात
'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में अपने किरदार को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लंबी बात की. इसके बाद उन्होंने इंडी सिनेमा के सपोर्ट में भी अपना रिएक्शन शेयर किया. अभिनेता ने इंडी सिनेमा पर बढ़ते प्रोब्लेम्स पर अपनी चिंता जताई. एक्टर का मानना है कि  इंडी सिनेमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.कम स्क्रीन मिलने की वजह से ये फिल्में ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पातीं और  यह एक बड़ी वजह है कि कई अच्छी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने के पहले ही चूक जाती है. उन्होंने कहा कि, 'सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि समय वापस आएगा. केवल कुछ ही फिल्में हैं जिन्होंने सिनेमा को जिंदा रखा है. सिनेमा को मार्केटिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए'.

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पायल कपाड़िया की फिल्म 'ऑल वी इमेजिन' की खूब सराहना की. बता दें, 2024 की ये फिल्म लंबे समय बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन सेक्शन में थी. सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म ने अपने नाम अवॉर्ड भी किया था. बावजूद इसके इस मूवी को थिएटर्स में ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिले और महज 4 दिनों में ये सिनेमाघरों से हट गई. अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने लास्ट में ये कहा कि, 'इंडी सिनेमा को साइडलाइन करना काफी खतरनाक है.'

Published at : 25 Dec 2025 07:40 AM (IST)
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
