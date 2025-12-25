2007 में 'ब्लैक फ्राइडे' से डेब्यू करने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2012 में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से पॉपुलैरिटी मिली. कई छोटे और सपोर्टिंग रोल्स करने के बाद अब अभिनेता ने बतौर लीड एक्टर अपनी अलग पहचान बनाई है. इन दिनों वो अपनी फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में नजर आ रहे हैं. हाल ही में हुए एक खास इंटरव्यू में उन्होंने मूवी में अपने रोल और इंडी फिल्मों को लेकर अपनी राय शेयर की.

'आसान नहीं था रोल को दोहराना...'

2020 की फिल्म 'रात अकेली है' का सिक्वल रिलीज हो चुका है. 19 दिसंबर से 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जटिल यादव के रूप में वापसी की है. द इंडियन एक्सप्रेस संग हुए खास बातचीत में उन्होंने इस रोल को लेकर खुलकर बात की. फिल्म में उन्हें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रोल में देखा जा सकता है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है इस सिक्वल में अपने रोल को रिपीट करना आसान नहीं था. एक्टर ने कहा कि, 'ये बेहतर है अगर इसमें प्रयास करना पड़ता है. लेकिन अगर आप ये सोचकर इसमें जाते हैं कि इसे फिर से करना आसान होगा तो इसके गलत होने के चांसेज ज्यादा होंगे क्योंकि आपने इसे हल्के में लिया है.'

'लेकिन अगर ये एक नई फिल्म है तो ये एक नई शुरुआत है. बेशक कोर वही है. लेकिन ये एक अलग और नया मामला है जो समाज के असमानताओं से निपटता है.' अपने किरदार के बारे में बात करने के अलावा एक्टर ने फिल्म की राइटर की भी खूब सराहना की है. उन्होंने बताया कि स्मिता शर्मा की खास बात ये कि उनके डायलॉग्स याद रखने में काफी आसानी होती है. हर एक लाइन का दूसरे से कनेक्शन होता है.



इंडी सिनेमा को लेकर कही ये बात

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में अपने किरदार को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लंबी बात की. इसके बाद उन्होंने इंडी सिनेमा के सपोर्ट में भी अपना रिएक्शन शेयर किया. अभिनेता ने इंडी सिनेमा पर बढ़ते प्रोब्लेम्स पर अपनी चिंता जताई. एक्टर का मानना है कि इंडी सिनेमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.कम स्क्रीन मिलने की वजह से ये फिल्में ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पातीं और यह एक बड़ी वजह है कि कई अच्छी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने के पहले ही चूक जाती है. उन्होंने कहा कि, 'सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि समय वापस आएगा. केवल कुछ ही फिल्में हैं जिन्होंने सिनेमा को जिंदा रखा है. सिनेमा को मार्केटिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए'.

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पायल कपाड़िया की फिल्म 'ऑल वी इमेजिन' की खूब सराहना की. बता दें, 2024 की ये फिल्म लंबे समय बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन सेक्शन में थी. सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म ने अपने नाम अवॉर्ड भी किया था. बावजूद इसके इस मूवी को थिएटर्स में ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिले और महज 4 दिनों में ये सिनेमाघरों से हट गई. अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने लास्ट में ये कहा कि, 'इंडी सिनेमा को साइडलाइन करना काफी खतरनाक है.'