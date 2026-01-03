जब से लोगों ने धुरंधर में अक्षय खन्ना का नया अंदाज देखा है. तब से हर तरफ उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. हर कोई कह रहा है, 'भाई, अक्षय का तो जलवा ही अलग है'. इसी बीच बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक पुराना इंटरव्यू भी काफी वायरल हो रहा है.

इस इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने अपने डेटिंग लाइफ का मजेदार किस्सा शेयर किया था. उनके इस किस्से में अक्षय खन्ना भी शामिल रहे. चलिए जानते हैं कैसे.

कई बार हुए रिजेक्ट

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 में आई फिल्म ‘मॉम’ को प्रमोट करते समय नवाजुद्दीन ने अपने डेटिंग लाइफ के बारे में काफी कुछ शेयर किया था. इस दौरान नवाजुद्दीन ने हंसते-हंसते बताया था कि उनके बैचलर दिनों में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा, 'शादी से पहले मैं लड़कियों को इंप्रेस करने की बहुत कोशिश करता था. लड़कियों से बात करता लेकिन सब मुझे रिजेक्ट कर देती थीं. फिर पता चला वे सब अक्षय खन्ना की फैन थीं. उनकी वजह से मुझे ढेर सारे रिजेक्शन झेलने पड़े.

नवाजुद्दीन को डेटिंग में लगा था झटका

रिपोर्ट के अनुसार, नवाजुद्दीन ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो लड़कियों से पूछते थे, 'भाई, तुम्हें आखिर अक्षय में ऐसा क्या खास लगता है? और जवाब में लड़कियों की बातें सुनकर उन्हें समझ आया कि अक्षय की स्माइल, उनकी आंखें, उनका शांत और परफेक्ट अंदाज… सब कुछ लड़कियों पर अजीब असर डालता था.





नवाजुद्दीन ने यह भी कहा कि अक्षय ज्यादा शो-ऑफ नहीं करते लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत मजबूत है.सच पूछो तो आज भी अक्षय की तारीफों के लिए इंडस्ट्री में लोग लाइन में लग जाते हैं. नवाजुद्दीन ने हंसते हुए अपनी दुआ भी दी कि अक्षय और नई फिल्में करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस का मजा सभी को मिलता रहे.