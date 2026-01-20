पाकिस्तानी पॉलिटशियन मरियम नवाज़ के बेटे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर ने शान्जे अली रोहेल से शाही शादी की है. वहीं इंटरनेट पर दुल्हन के आउटफिट की पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी खूब चर्चा हो रही है. इसकी वजह ये है कि जुनैद सफदर की पत्नी ने अपनी शादी में अपने मुल्क के डिजाइनर को छोड़ भारतीय डिजाइनजर की साड़ी पहनी थी. और ये वही साड़ी है तो साल 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने एक फंक्शन में पहनी थी. वहीं पाकिस्तानी जनता नवाज शरीफ की बहू को बॉलीवुड एक्ट्रेस की साड़ी कॉपी करने पर खूब ताने दे रही है.

लाल लाड़ी में दुल्हन बनीं नवाज शरीफ की बहू

नवाज शरीफ की बहुरानी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ब्राइडल आउटफिट को छोड़ रेड कलर की साड़ी में दुल्हन बनी. अनन्या पांडे की साड़ी कॉपी करने के बाद भी शान्जे अली रोहेल अपने लुक से इम्प्रेस नहीं कर पाईं. वहीं तरुण ताहिलियानी द्वारा डिजाइन साड़ी में अनन्या पांडे ने खूब तारीफ बटोरी थीं. ऐसे में अब शांजे नकल करने के लिए काफी ट्रोल हो रही है.

जुनैद सफदर की बीवी ने पहनी अनन्या पांडे की साड़ी

बता दें कि पाकिस्तानी फैशन कंटेंट क्रिएटर और स्टाइलिस्ट मोईद शाह ने 18 जनवरी को इंस्टाग्राम पर जुनैद सफदर की बीवी के 'बारात (शादी) के लुक्स को एनालाइज' किया और उन्होंने शांजे को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मोईद ने अपने कैप्शन में लिखा, "बारात के लुक्स सामने आए और मैं असमंजस में पड़ गया..." उनके लिए विवाद का मुख्य कारण शान्ज़े द्वारा अपनी बारात के लिए तरुण ताहिलियानी की साड़ी का सिलेक्शन था.

वीडियो में उन्होंने समझाया: “चलिए बारात के सभी लुक्स को एनालाइज करते हैं. शुरुआत दुल्हन, शान्ज़े अली रोहेल से करते हैं, और मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि उनका लुक बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था. फीका पड़ गया. उसमें वो बात नहीं थी जो सबको प्रभावित कर सके. हमें कुछ अलग, कुछ यादगार देखने की उम्मीद थी. और हमें क्या मिला? वही घिसा-पिटा और नीरस पहनावा? वही साड़ी, जिसे अनन्या पांडे पहले भी किसी इवेंट में पहन चुकी हैं (उन्होंने यह साड़ी 2025 में आदर जैन और अलेखा आडवाणी के मुंबई में हुए शादी के रिसेप्शन में पहनी थी).”

View this post on Instagram A post shared by Committee Karachi (@committee.karachi)

लोकल पाकिस्तानी फैशन के लिए मिस हुआ मौका

मोईद का तर्क था कि इतनी ग्रैंड शादी के लिए नवाज़ शरीफ़ और शेख़ रोहेल असगर परिवारों के बीच एक हाई-प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्जर में फैशन कुछ हटकर होना चाहिए था. यह देखते हुए कि शान्ज़े ने अपनी मेहंदी के लिए पहले ही एक भारतीय डिज़ाइनर (सब्यसाची) का आउटफिट पहना था, उन्होंने कहा, “बारात के लिए, मुझे सच में लगा कि एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर का आउटफिट बेहतर होता, यह इस सीज़न की सबसे बड़ी राजनीतिक शादी है, लाखों लोग इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं. कम से कम इतना तो किया जा सकता था कि लोकल फैशन को बढ़ावा दिया जाए.”