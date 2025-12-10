नव्या नंदा ने एआई मिशन पर लगाई मोहर, बताया देश की महिलाओं के लिए ये क्यों है खास

फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद नव्या नंदा ने अपनी अलग रह बनाई है. उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा और इसी क्षेत्र में वो बढ़िया काम भी कर रही हैं. कई बार हसीना सामाजिक कार्यों का भी हिस्सा बनते नजर आ चुकी हैं. अब अमिताभ बच्चन की नातिन ने भारतीय नारियों के लिए नए मिशन की शुरुआत की है.

जनरेटिव एआई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगी महिलाएं

बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की नातिन ने एंटरप्रेन्योरशिप और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. अब हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो नारियों को जनरेटिव एआई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के मिशन पर निकल चुकी हैं. निमाया फाउंडेशन की ओर से मेमोरेंडम साइन करते हुए उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की.

इसके साथ नव्या नंदा ने कैप्शन में लिखा, 'भारत के लिए एआई एक मिशन है जिसका हम सबको सपोर्ट करना होगा. निमाया फाउंडेशन की ओर से आज हमने इंडिया एआई के साथ एक मेमोरंडम साइन किया ताकि देश की लाखों महिलाओं को जेन एआई स्किल्स का एक्सपोजर और ट्रेनिंग मिल सके. '

इस मिशन से महिलाओं को होगा कैसा फायदा?

अपने पोस्ट पर नव्या नंदा ने कैप्शन शेयर करते हुए इस मिशन के फायदे के बारे में भी बताया. अमिताभ बच्चन की नातिन का मानना है कि इस स्किल्स से भारत की नारियों को वर्कप्लेस में बहुत मदद मिलेगी. कैप्शन में उन्होंने लिखा कि, 'हमारी इमर्सिव जर्नी नारियों को जनरेटिव एआई की दुनिया और 21वीं सदी के वर्कप्लेस स्किल्स से इंट्रोड्यूस करवाती है. इसमें महिलाएं चैट बॉट्स को ट्रेन करना और एआई के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखेंगी'.

'इन्हें ये भी सिखाया जाएगा टेक्नोलॉजी कोई डरने की चीज नहीं हैं बल्कि इसे वो खुद भी कमांड कर सकती हैं. ' नव्या नंदा ने अपने पोस्ट में बताया कि वो महिलाओं को एआई स्किल्स सिखाने के मिशन पर निकल चुकी हैं. ताकि देश की नारी एआई के इस्तेमाल से आगे बढ़ सके बजाय इस डर के कही एआई उन्हें एक दिन रिप्लेस न कर दें.