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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविद्या बालन के येलो लुक ने जीता दिल, नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को किया नमन

विद्या बालन के येलो लुक ने जीता दिल, नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को किया नमन

विद्या बालन ने नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को नमन किया. इस मौके पर वह पीले रंग के पारंपरिक कपड़ों में नजर आईं. उनका सादा और खूबसूरत लुक त्योहार के रंग में रंगा दिखा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 15 Oct 2026 03:11 PM (IST)
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नवरात्रि का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर अभिनेत्री विद्या बालन भी अपने खूबसूरत पारंपरिक अंदाज से त्योहार की रौनक बढ़ाती नजर आ रही हैं.

पीले कपड़ों में दिखीं विद्या बालन

नवरात्रि के पांचवां दिन, मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता को समर्पित है, विद्या बालन का सरसों के फूलों से खिले पीले रंग का पारंपरिक परिधान उनकी खूबसूरती और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके लगाव को दर्शा रहा है. विद्या बालन का यह लुक सादगी और शाही अंदाज का खूबसूरत मेल है. सुनहरी किनारी से सजा उनका पारंपरिक परिधान बेहद आकर्षक  है.


विद्या बालन के येलो लुक ने जीता दिल, नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को किया नमन

परिधान की खूबसूरत ड्रेपिंग और पीले रंग की चमक उनके पूरे लुक में एक खास निखार जोड़ रही है. उनका यह अंदाज भारतीय पारंपरिक पहनावे की खूबसूरती को बखूबी सामने ला रहा है. साथ ही पीले रंग में सजी विद्या बालन का यह लुक नवरात्रि के उत्सवी माहौल के साथ पूरी तरह मेल खा रहा है.

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पीले रंग का है खास महत्व
नवरात्रि के पांचवें दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है. जहां यह रंग खुशहाली, सकारात्मकता, ऊर्जा और नई उम्मीदों का प्रतीक है, वहीं, मां स्कंदमाता को ममता, करुणा, शक्ति और संतान के कल्याण का प्रतीक माना जाता है. मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना के साथ भक्त सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. ऐसे शुभ अवसर पर विद्या बालन का पीले रंग का पारंपरिक लुक त्योहार की सकारात्मकता और आध्यात्मिक भावना को खूबसूरती से दर्शा रहा है.

विद्या बालन हमेशा से ही भारतीय परिधानों को सहजता और आत्मविश्वास के साथ अपनाने के लिए जानी जाती हैं. साड़ी हो या कोई अन्य पारंपरिक पहनावा, उनका अंदाज भारतीय संस्कृति और परंपराओं की खूबसूरती को सामने लाता है. उनका यह नवरात्रि लुक भी इसी बात की झलक देता है कि पारंपरिक परिधान अपनी सादगी, रंगों और बारीकियों के जरिए किस तरह खास बन सकते हैं. इसी के साथ उनके इस खूबसूरत अंदाज ने त्योहार की भक्ति, उमंग और सांस्कृतिक रंगों को एक साथ जोड़ दिया है.

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Published at : 15 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Vidya Balan
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