ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNavratri 2026: 'ढोली तारो' से लेकर 'नगाड़ा संग ढोल' तक, गरबा-डांडिया के लिए बेस्ट हैं बॉलीवुड के ये गाने

Navratri 2026: 'ढोली तारो' से लेकर 'नगाड़ा संग ढोल' तक, गरबा-डांडिया के लिए बेस्ट हैं बॉलीवुड के ये गाने

नवरात्रि में गरबा-डांडिया खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो बॉलीवुड के इन गानों को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें. 'ढोली तारो' से लेकर 'चोगाड़ा' तक, ये गाने त्योहार का मजा दोगुना कर देंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि 2026 का आगाज हो चुका है. इस त्योहार की शुरुआत के साथ ही गरबा और डांडिया की धूम भी देखने को मिल रही है. नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में लोग मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने के साथ रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर गरबा और डांडिया भी खेलते हैं.

इस दौरान बॉलीवुड के कुछ गाने त्योहार का मजा दोगुना कर देते हैं. सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के गाने 'ढोली तारो ढोल बाजे' से लेकर 'लवयात्री' के 'चोगाड़ा' तक, हिंदी सिनेमा में ऐसे कई सुपरहिट गाने हैं, जिनके बिना गरबा नाइट का जश्न अधूरा लगता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
जब संजय दत्त को लगी थी हथकड़ी, रोने लगे थे पिता सुनील दत्त, एक्टर ने याद किया बुरा दौर
जब संजय दत्त को लगी थी हथकड़ी, रोने लगे थे पिता सुनील दत्त, एक्टर ने याद किया बुरा दौर
बॉलीवुड
CJP प्रोटेस्ट में हिरासत में लिए जाने के बाद घर लौटे इमरान खान, गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने शेयर किया वीडियो
हिरासत में लिए जाने के बाद घर लौटे इमरान खान, गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
400 रु कमाने वाली लड़की से करना चाहते थे शादी, आवाज और हाइट का उड़ा मजाक, किस्से अमिताभ बच्चन के
400 रु कमाने वाली लड़की से शादी करना चाहते थे अमिताभ, बर्थडे पर जानें किस्से
बॉलीवुड
पोस्ट कोविड एरा में अजय देवगन ने क्रॉस किया 2300 करोड़ का आंकड़ा, अक्षय का ये रिकॉर्ड तोड़ने के करीब
पोस्ट कोविड एरा में अजय देवगन ने क्रॉस किया 2300 करोड़ का आंकड़ा, अक्षय का ये रिकॉर्ड तोड़ने के करीब

'ढोली तारो ढोल बाजे'

गरबा गानों की बात हो और 1999 में आई फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के 'ढोली तारो ढोल बाजे' का जिक्र न हो, ऐसा मुश्किल है. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में है. फिल्म का ये गाना आज भी नवरात्रि के दौरान खूब बजाया जाता है. गरबा नाइट में अगर आप पुराने और सदाबहार गानों पर थिरकना चाहते हैं, तो इसे अपनी प्लेलिस्ट में जरूर रखें.

'नगाड़ा संग ढोल' 

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' (2013) में भी गरबा के शानदार गाने देखने को मिले. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म का गाना 'नगाड़ा संग ढोल' काफी पसंद किया जाता है. इसमें दीपिका पारंपरिक गुजराती कपड़ों में शानदार डांस करती नजर आती हैं. फिल्म का एक और गाना 'लहू मुंह लग गया' भी लोगों को खूब पसंद आया. अगर आप इस नवरात्रि गरबा नाइट में जमकर डांस करना चाहते हैं, तो इन गानों को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें.

'चोगाड़ा' 

नवरात्रि पर बनी फिल्म 'लवयात्री' गरबा और डांडिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. आयुष शर्मा और वरीना हुसैन की इस फिल्म में गुजरात की संस्कृति और नवरात्रि के जश्न को दिखाया गया है. फिल्म का गाना 'चोगाड़ा' काफी हिट हुआ था. वहीं, 'ढोलिडा' भी गरबा के लिए खूब पसंद किया जाता है. अगर आप इस नवरात्रि गरबा नाइट में जमकर डांस करना चाहते हैं, तो इन गानों को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें.

'सुन सजनी'

कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' में भी गरबा का रंग देखने को मिलता है. फिल्म के गाने 'सुन सजनी' और 'गुज्जू पटाका' अपने एनर्जेटिक म्यूजिक और डांस के लिए पसंद किए जाते हैं. अगर आप इस नवरात्रि पारंपरिक गरबा के साथ कुछ नए गानों पर डांस करना चाहते हैं, तो ये सॉन्ग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं.

'उड़ी उड़ी जाए'

शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म 'रईस' का गाना 'उड़ी उड़ी जाए' नवरात्रि के लिए एक शानदार ऑप्शन है. गुजराती संस्कृति और गरबा के रंग में रंगा ये गाना रोमांस और पारंपरिक डांस का खूबसूरत मेल है. इसकी धुन और रंगीन अंदाज इसे गरबा नाइट के लिए खास बनाते हैं. अगर आप अपनी प्लेलिस्ट में थोड़ा रोमांटिक टच चाहते हैं, तो ये गाना जरूर शामिल करें.

'कमरिया' 

जैकी भगनानी और कृतिका कामरा की फिल्म 'मित्रों' का गाना 'कमरिया' भी डांस के लिए काफी पसंद किया जाता है. इसकी तेज धुन पर लोग थिरकना पसंद करते हैं. ये गाना पारंपरिक गरबा से थोड़ा अलग है, लेकिन नवरात्रि की पार्टी में दोस्तों के साथ डांस करने के लिए अच्छा विकल्प है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Navratri Bhajan Navratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब संजय दत्त को लगी थी हथकड़ी, रोने लगे थे पिता सुनील दत्त, एक्टर ने याद किया बुरा दौर
जब संजय दत्त को लगी थी हथकड़ी, रोने लगे थे पिता सुनील दत्त, एक्टर ने याद किया बुरा दौर
बॉलीवुड
CJP प्रोटेस्ट में हिरासत में लिए जाने के बाद घर लौटे इमरान खान, गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने शेयर किया वीडियो
हिरासत में लिए जाने के बाद घर लौटे इमरान खान, गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
400 रु कमाने वाली लड़की से करना चाहते थे शादी, आवाज और हाइट का उड़ा मजाक, किस्से अमिताभ बच्चन के
400 रु कमाने वाली लड़की से शादी करना चाहते थे अमिताभ, बर्थडे पर जानें किस्से
बॉलीवुड
पोस्ट कोविड एरा में अजय देवगन ने क्रॉस किया 2300 करोड़ का आंकड़ा, अक्षय का ये रिकॉर्ड तोड़ने के करीब
पोस्ट कोविड एरा में अजय देवगन ने क्रॉस किया 2300 करोड़ का आंकड़ा, अक्षय का ये रिकॉर्ड तोड़ने के करीब
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज 30 रूट पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली में आज 30 रूट पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
इंडिया
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
बॉलीवुड
400 रु कमाने वाली लड़की से करना चाहते थे शादी, आवाज और हाइट का उड़ा मजाक, किस्से अमिताभ बच्चन के
400 रु कमाने वाली लड़की से शादी करना चाहते थे अमिताभ, बर्थडे पर जानें किस्से
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
विश्व
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
Home Tips
Kitchen Wall Cleaning Tips: क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
शिक्षा
70 साल से ज्यादा उम्र के लोग दे रहे नीट, अब तय होगी एज लिमिट!
70 साल से ज्यादा उम्र के लोग दे रहे नीट, अब तय होगी एज लिमिट!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget