Navratri 2025: नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है और बॉलीवुड भी इस फेस्टिवल के रंग में रंग गया है. इसी के साथ तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस त्योहार की शुभकामनाएं भी दी हैं.
नवरात्रि 2025 की आज से यानी 22 सितंबर से शुरुआत हो गई है. पूरे देश में मा दुर्गा का स्वागत किया जा रहा है. मंदिरो में और घरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं. वहीं बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने भी नवरात्रि के पहले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को त्योहार की शुभकामनांए दी हैं. इनमें मनोज बाजपेयी से लेकर अनुपम खेर, कंगना रनौत सहित बॉलीवुड हस्तियां शामिल हैं.
मनोज बाजपेयी ने दी नवरात्रि कि शुभकामनाएं
मनोज बाजपेयी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर फैंस को नवरात्रि के त्योहार की शुभकानाएं देते हुए पोस्ट की हैं. द फैमिली मैन एक्टर ने लिखा है, "नवरात्रि की शुभकमनाएं. ये नौ दिन माई दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं."
अनुपम खेर ने भी नवरात्रि कि शुभकामनाएं दी
अनुपम खेर ने लिखा, "आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकमनाएं, बहुत बहुत बधाई. माता रानी हमेशा आपको खुश रखें. आपकी रक्षा करें. जय शेरा वाली माता की. हैप्पी नवरात्रि "
कंगना रनौत ने भी दी खास अंदाज में शुभकामनाएं
बॉलीवुड एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने भी एक्स पर पोस्ट कर फैंस को नवरात्रि का त्योहार विश किया. कंगना रनौत ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः शारदीय नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.”
विद्या बालन ने नवरात्रि के पहले दिन की तस्वीरें की शेयर
विद्या बालन ने नवरात्रि के त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर सफ़ेद साड़ी पहने हुए अपनी तस्वीरें शेयर की . फोटो में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं नवरात्रि के पहले दिन की तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, "हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि पहला दिन."
भूमि पेडनेकर ने किए बावे वाली माता महाकाली दरबार में दर्शन
भूमि पेडनेकर ने जम्मू में बावे वाली माता महाकाली दरबार में दर्शन करते हुए पहले दिन की कई तस्वीरें शेयर की. उन्होंने लिखा, "नवरात्रि के पहले दिन, जम्मू स्थित पवित्र बावे वाली माता महाकाली दरबार से, मां काली का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में शक्ति, ऊर्जा और नई सफलताएँ लेकर आए."
हिमांशी खुराना ने माता की पूजा करते शेयर की तस्वीरें
बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने घर पर मां दुर्गा की पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीर में एक्ट्रेस माता की मूर्ति के आगे बैठी हुई नजर आ रही हैं. साथ ही वीडियो में वे मातो को माला पहनाते हुए भी दिख रही हैं. इसके साथ हिमांशी ने कैप्शन में लिखा है, " हैप्पी नवरात्रि."
