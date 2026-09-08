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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गुजरात में क्यों?' नेशनल अवॉर्ड के दिल्ली से मूव होने पर 'रईस' डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने किया सवाल

'गुजरात में क्यों?' नेशनल अवॉर्ड के दिल्ली से मूव होने पर 'रईस' डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने किया सवाल

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को दिल्ली से गुजरात में शिफ्ट किया गया है. फिल्म रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने इसे लेकर सवाल किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स हमेशा से दिल्ली में होस्ट होता रहा है. हालांकि, अब 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड गुजरात में होने वाला है. इस बार नेशनल अवॉर्ड गुजरात के एकता नगर में होगा. नेशनल अवॉर्ड 22 सितंबर को होस्ट होने वाले हैं. अब रईस डायरेक्टर रोहुल ढोलकिया ने इसे लेकर सवाल किया है.

राहुल ढोलकिया ने किया सवाल

उन्होंने लिखा, 'नेशनल अवॉर्ड के दिल्ली में होने को लेकर मुझे कोई खास लगाव नहीं है. लेकिन गुजरात शिफ्ट होने को लेकर सवाल है. गुजरात ही क्यों? नेशनल अव़र्ड को प्रेजेंट करने के आप सालों के इस ट्रेडिशन को क्यों तोड़ रहे हैं. और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे किसी स्टेट में क्यों नहीं तो सिनेमा में ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और हैदराबाद जैसा शहर. गुजरात ही क्यों?'

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बता दें कि राहुल ढोलकिया नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं. उन्हें 2007 में फिल्म 'परजानिया' के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और फारसी भाषा में रिलीज हुई थी. फिल्म का रनटाइम 1 घंटा 56 मिनट  है. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सारिका, परजान दस्तूर, शीबा चड्ढा जैसे स्टार्स थे. फिल्म की कहानी 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बेस्ड थी.

राहुल ढोलकिया की फिल्में

बता दें कि राहुल को फिल्म 'रईस' के लिए भी जाना जाता है. इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे. फिल्म में माहिरा खान, नसीरुद्दीन शाह, सनी लियोनी, शीबा चड्ढा, मोहम्मद जीशान अयुब जैसे स्टार्स नडर आए. इसके अलावा उन्होंने 'अग्नि', 'लम्हा', 'कहता है दिल बार बार', 'मुंबई कटिंग' जैसी फिल्में बनाई.

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कार्तिक आर्यन और यामी गौतम को मिलेगा नेशनल अवॉर्ड

नेशनल अवॉर्ड्स की बात करें तो इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड यामी गौतम को मिलेगा. फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए उन्हें ये अवॉर्ड मिलेगा. वहीं बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिलेगा. कार्तिक को फिल्म 'चंदू चैम्पियन' और ममूटी को 'ब्रमायुगम' के लिए अवॉर्ड मिलेगा. वहीं रणदीप हुड्डा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड मिलेगा. रणदीप को फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए मिलेगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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