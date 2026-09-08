नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स हमेशा से दिल्ली में होस्ट होता रहा है. हालांकि, अब 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड गुजरात में होने वाला है. इस बार नेशनल अवॉर्ड गुजरात के एकता नगर में होगा. नेशनल अवॉर्ड 22 सितंबर को होस्ट होने वाले हैं. अब रईस डायरेक्टर रोहुल ढोलकिया ने इसे लेकर सवाल किया है.

राहुल ढोलकिया ने किया सवाल

उन्होंने लिखा, 'नेशनल अवॉर्ड के दिल्ली में होने को लेकर मुझे कोई खास लगाव नहीं है. लेकिन गुजरात शिफ्ट होने को लेकर सवाल है. गुजरात ही क्यों? नेशनल अव़र्ड को प्रेजेंट करने के आप सालों के इस ट्रेडिशन को क्यों तोड़ रहे हैं. और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे किसी स्टेट में क्यों नहीं तो सिनेमा में ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और हैदराबाद जैसा शहर. गुजरात ही क्यों?'

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बता दें कि राहुल ढोलकिया नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं. उन्हें 2007 में फिल्म 'परजानिया' के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और फारसी भाषा में रिलीज हुई थी. फिल्म का रनटाइम 1 घंटा 56 मिनट है. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सारिका, परजान दस्तूर, शीबा चड्ढा जैसे स्टार्स थे. फिल्म की कहानी 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बेस्ड थी.

I have no particular love lost for Delhi hosting the National Film Awards, but I question the shift to Gujarat. Why Gujarat? Why are you are breaking the tradition of presenting the award in another city/ state- then why not give that honor to a state that has contributed to… — rahul dholakia (@rahuldholakia) September 8, 2026

राहुल ढोलकिया की फिल्में

बता दें कि राहुल को फिल्म 'रईस' के लिए भी जाना जाता है. इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे. फिल्म में माहिरा खान, नसीरुद्दीन शाह, सनी लियोनी, शीबा चड्ढा, मोहम्मद जीशान अयुब जैसे स्टार्स नडर आए. इसके अलावा उन्होंने 'अग्नि', 'लम्हा', 'कहता है दिल बार बार', 'मुंबई कटिंग' जैसी फिल्में बनाई.

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कार्तिक आर्यन और यामी गौतम को मिलेगा नेशनल अवॉर्ड

नेशनल अवॉर्ड्स की बात करें तो इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड यामी गौतम को मिलेगा. फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए उन्हें ये अवॉर्ड मिलेगा. वहीं बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिलेगा. कार्तिक को फिल्म 'चंदू चैम्पियन' और ममूटी को 'ब्रमायुगम' के लिए अवॉर्ड मिलेगा. वहीं रणदीप हुड्डा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड मिलेगा. रणदीप को फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए मिलेगा.