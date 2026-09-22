नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स आज, दोपहर 3 बजे से शुरू होगा समारोह, जानें किसे मिलेगा कौन सा सम्मान

भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन आज यानी 22 सितंबर 2026 को गुजरात के केवडिया (एकता नगर) में होने जा रहा है. समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस दौरान भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान देने वाले कलाकारों और फिल्मकारों को सम्मानित करेंगी.

कार्तिक आर्यन और ममूटी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

इस साल बॉलीवुड के साथ-साथ रीजनल सिनेमा के कलाकारों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. फिल्म 'चंदू चैंपियन' में मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने वाले कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिलेगा. कार्तिक पहले ही गुजरात पहुंच चुके हैं. समारोह से पहले उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

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यामी गौतम बनीं बेस्ट एक्ट्रेस

मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को फिल्म 'भ्रमयुगम' में शानदार एक्टिंग के लिए संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया है. वहीं, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार यामी गौतम को दिया जाएगा. उन्होंने फिल्म 'आर्टिकल 370' में खुफिया अधिकारी का किरदार निभाया था. इस रोल के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

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'आर्टिकल 370' और 'श्रीकांत' को भी सम्मान

बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में 'आर्टिकल 370' और राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' को सम्मान मिला है. इसके अलावा, रणदीप हुड्डा को फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा. म्यूजिक कैटेगरी में तमिल फिल्म 'अमरण' के लिए जीवी प्रकाश कुमार को बेस्ट संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा. वहीं, 'आर्टिकल 370' के लिए शाश्वत सचदेव को हिंदी सिनेमा में बेस्ट म्यूजिक का अवॉर्ड दिया जाएगा.

पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा समारोह

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवडिया में नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है. इस समारोह को दर्शक दोपहर 3 बजे से दूरदर्शन और उसके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकेंगे.

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