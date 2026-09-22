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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026: कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टर, 'आर्टिकल 370' बेस्ट फिल्म, अनंत नाग के लिए स्टैंडिंग ओवेशन

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026: कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टर, 'आर्टिकल 370' बेस्ट फिल्म, अनंत नाग के लिए स्टैंडिंग ओवेशन

कार्तिक आर्यन से लेकर यामी गौतम तक को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. आइए जानते हैं किस एक्टर और किस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिला.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Sep 2026 05:50 PM (IST)
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72वां नेशनल अवॉर्ड में एक्टर कार्तिक आर्यन और ममूटी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड यामी गौतम ने अपने नाम किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन सिनेमा में योगदान के लिए एक्टर्स और फिल्ममेकर्स को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया.

मालूम हो कि 72वां नेशनल अवॉर्ड का आयोजन गुजरात के केवडिया में किया गया. नेशनल फिल्म अवॉर्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि अवॉर्ड फंक्शन दिल्ली की जगह गुजरात में आयोजित हुआ. 

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वहीं दिग्गज एक्टर ममूटी को फिल्म 'ब्रमायुगम' के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. ये फिल्म 2024 में आई थी. ये मलयालम इंडस्ट्री की सुपरहिट डार्क फैंटेसी लोक हॉरर फिल्म है. इस फिल्म को राहुल सदाशिवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में ममूटी के अलावा अर्जुन अशोकन और सिद्धार्थ भरथन अहम रोल में हैं. एक्टर ममूटी को 4 नेशनल अवॉर्ड मिले हैं. ममूटी मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं.

कार्तिक आर्यन को इस फिल्म के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड
कार्तिक आर्यन कई सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उनका ये पहला नेशनल अवॉर्ड है. उन्हें फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस फिल्म में कार्तिक ने मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया. फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था. ये स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म थी.

इन फिल्मों में नजर आए कार्तिक आर्यन

कार्तिक आर्यन ने 2011 में फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो 'आकाश वाणी', 'प्यार का पंचनामा 2', 'धमाका', 'पति पत्नी और वो', 'लुका छुपी', 'सोनू की टीटू की स्वीटी', 'शहजादा', 'भूल भुलैया 3', 'सत्यप्रेम की कथा', 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' जैसी फिल्में की हैं. अब उनके हाथ में 4 फिल्में हैं. वो अनुराग बासु की अनटाइटल्ड फिल्म में दिखेंगे. इसके अलावा वो नागजिला, कबीर खान की अनटाइटल्ड फिल्म में दिखेंगे. इसके अलावा वो कैप्टन इंडिया में भी नजर आएंगे.


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एक्ट्रेस यामी गौतम को फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला.  ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में हैं. फिल्म को आदित्य सुहास जंभाले ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में भी अवॉर्ड मिला है. 

अनंत नाग को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड
दिग्गज एक्टर अनंत नाग को 'दादा साहब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है. अनंत नाग को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया. अनंत नाग को कन्नड़ सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाना जाता है. उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की हैं. कन्नड़ सिनेमा के अलावा उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगू, मराठी, मलयालम और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है. सभी भाषाओं की फिल्मों में उनका अहम योगदान रहा. उन्होंने अपनी एक्टिंग और टैलेंट से सभी को मोहित किया. उन्होंने श्याम बेनेगल के साथ भी कई फिल्मों में काम किया. अंकुर, मंथन, भूमिका जैसी फिल्मों में दिखे.  

अनंत नाग की बात करें तो बचपन में ही वो मुंबई आ गए. उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन अनंत नाग की दिलचस्पी अभिनय में थी. उन्होंने रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की. उन्होंने 50 नाटकों में हिस्सा लिया. 1973 में आई फिल्म 'संकल्प' से उन्होंने फिल्मों एंट्री की.

वो शोज 'मालगुड़ी डेज' में भी नजर आए. 1982 में वो फिल्म बारा में ईमानदार जिला अधिकारी का रोल प्ले किया था, जिसे आज भी याद किया जाता है. उनका करियर 5 दशक से ज्यादा का रहा. उन्हें 5 बार कर्नाटक राज्य का बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. 5 फिल्म फेयर अवॉर्ड मिले. कर्नाटक स्टेट लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी मिला. साल 2025 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.

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इन फिल्मों को मिला अवॉर्ड

बेस्ट गढ़वाली फिल्म- ढोली
बेस्ट नॉन- फीचर फिल्म
फिल्म- भंगार (मराठी,इंग्लिश)
बेस्ट मराठी फिल्म- मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी
बेस्ट मलयालम फिल्म- फेमिनिची फातिमा
बेस्ट कन्नड़ फिल्म- मिथ्या
बेस्ट हिंदी फिल्म- श्रीकांत
बेस्ट गुजराती फिल्म- मारण
बेस्ट तमिल फिल्म- रायन
बेस्ट बंगाली फिल्म- चलचित्र एखोन
बेस्ट कोरियोग्राफी- स्त्री 2 (विजय गांगुली)
बेस्ट लिरिक्स- मैदान (मनोज मुंतशिर)
बेस्ट म्यूजिक-आमरण (जीवी प्रकाश कुमार)
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन- आर्टिकल 370 
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन- पुष्पा 2
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- कल्कि 2898 एडी
बेस्ट एडिटिंग- आमरण 
बेस्ट साउंड डिजाइन- भूल भुलैया 3 
बेस्ट स्क्रीनप्ले ओरिजिनल- पुष्पा 2बेस्ट डायरेक्शन- आमरण ( राजकुमार पेरियासामी)

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Sep 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
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