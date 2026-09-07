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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिल्ली में नहीं, गुजरात में होगा 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड, पहले भी टूट चुकी परंपरा

दिल्ली में नहीं, गुजरात में होगा 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड, पहले भी टूट चुकी परंपरा

72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड दिल्ली में नहीं हो रहा है. 2026 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह गुजरात में होने जा रहा है. हालांकि, इससे पहले भी ये परपंरा टूट चुकी है. चलिए बताते हैं पूरी डिटेल्स.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 07 Sep 2026 11:14 PM (IST)
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राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2026 को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि ये इस बार दिल्ली में नहीं बल्कि गुजरात में होने जा रहा है. 72 सालों में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है. इसके पहले भी इसे दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया था. इसके पहले 1971 में इस परंपरा को तोड़ते हुए चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था. अब 2026 में होने वाले इस समारोह को गुजरात के केवडिया में आयोजित किया जाएगा. जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को पुरस्कार से सम्मानित करेंगी. यह जानकारी अधिकारियों ने दी है.

जुलाई में घोषित नेशनल अवॉर्ड पुरस्कारों का 72वां संस्करण हर बार की परंपरा से अलग होगा, हालांकि ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जब समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है. 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 1971 में चेन्नई में किया गया था.

यह भी पढ़ें: मलयालम की 2026 दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, जो 780% प्रॉफिट कमाकर बनी नंबर 1

नेशनल अवॉर्ड विनर्स की लिस्ट 

गौरतलब है कि नेशनल अवॉर्ड विनर्स की लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसमें ‘आर्टिकल 370’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसकी मुख्य अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चुना गया है. मलयालम सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को ‘ब्रह्मयुगम’ और ‘चंदू चैंपियन’ में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से यानी एक साथ दिया जाएगा.

वहीं, अभिनेता एवं फिल्मकार रणदीप हुड्डा को विनायक दामोदर सावरकर पर बनी फिल्म ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के पुरस्कार के लिए चुना गया है. तेलुगु फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ को ‘संपूर्ण मनोरंजन वाली’ सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: माही विज ने BB20 में किया तांडव, सपोर्ट में आए जय भानुशाली

इसके साथ ही अरुण माथेश्वरन द्वारा निर्देशित और धनुष अभिनीत तमिल फिल्म ‘कैप्टन मिलर’ को ‘राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों’ को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है.

केवडिया का बदला नाम

केवडिया का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है, जहां सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है. ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है. ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के नाम से मशहूर यह प्रतिमा 597 फुट ऊंची है और इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में किया था.

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Published at : 07 Sep 2026 10:55 PM (IST)
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National Film Award
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