भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह दशकों से अपनी दमदार अदाकारी और बेहतरीन फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. आज, 20 जुलाई को वो अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने शुभकामनाएं दीं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनके बेटे और एक्टर विवान शाह की पोस्ट ने खींचा.

विवान ने पापा नसीरुद्दीन शाह को यूं किया विश

विवान शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बचपन की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने पिता नसीरुद्दीन शाह के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में नसीरुद्दीन शाह सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि छोटे से विवान उनके पास खड़े हैं. ये तस्वीर पिता और बेटे के बीच के खूबसूरत रिश्ते की झलक दिखाती है. इस तस्वीर के साथ विवान शाह ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे बाबा.'

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विवान की इस पोस्ट पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. मशहूर फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने कमेंट करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे नसीर भाई.' वहीं एक्टर सिकंदर खेर ने भी नसीरुद्दीन शाह को बर्थडे की शुभकामनाएं दीं.

क्या करते हैं विवान शाह?

बता दें कि विवान शाह, दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह और मशहूर एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह के छोटे बेटे हैं. फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद विवान ने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है.

उन्होंने '7 खून माफ', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'बॉम्बे वेलवेट' जैसी फिल्मों में काम किया है. हाल ही में वह फिल्म 'इक्कीस' में कैप्टन विजेंद्र मल्होत्रा के किरदार में नजर आए, जहां उनके अभिनय की भी सराहना की गई.

नसीरुद्दीन शाह का वर्क फ्रंट

वहीं, अगर नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित एक्टरओं में गिना जाता है. समानांतर सिनेमा, फिल्मों और थिएटर- तीनों क्षेत्रों में उन्होंने अपनी शानदार अभिनय का लोहा मनवाया है.

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'मासूम', 'जाने भी दो यारों', 'ए वेडनसडे!', 'इकबाल' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिले. नसीरुद्दीन शाह हाल ही में फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आए थें.