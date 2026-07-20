INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हैप्पी बर्थडे बाबा', बचपन की फोटो शेयर कर बेटे विवान ने नसीरुद्दीन शाह को बर्थडे किया विश

'हैप्पी बर्थडे बाबा', बचपन की फोटो शेयर कर बेटे विवान ने नसीरुद्दीन शाह को बर्थडे किया विश

Naseeruddin Shah Birthday Special: दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह आज अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनके बेटे और एक्टर विवान शाह ने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह दशकों से अपनी दमदार अदाकारी और बेहतरीन फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. आज, 20 जुलाई को वो अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने शुभकामनाएं दीं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनके बेटे और एक्टर विवान शाह की पोस्ट ने खींचा.

विवान ने पापा नसीरुद्दीन शाह को यूं किया विश
विवान शाह ने  अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बचपन की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने पिता नसीरुद्दीन शाह के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में नसीरुद्दीन शाह सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि छोटे से विवान उनके पास खड़े हैं. ये तस्वीर पिता और बेटे के बीच के खूबसूरत रिश्ते की झलक दिखाती है. इस तस्वीर के साथ विवान शाह ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे बाबा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivaan Shah (@thesurrealvivaanshah)

ये भी पढ़ेंः 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक, रणबीर कपूर का एंट्री सीन हुआ वायरल, मेकर्स ने उठाया ये कदम

विवान की इस पोस्ट पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. मशहूर फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने कमेंट करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे नसीर भाई.' वहीं एक्टर सिकंदर खेर ने भी नसीरुद्दीन शाह को बर्थडे की शुभकामनाएं दीं.

क्या करते हैं विवान शाह?
बता दें कि विवान शाह, दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह और मशहूर एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह के छोटे बेटे हैं. फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद विवान ने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है.

उन्होंने '7 खून माफ', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'बॉम्बे वेलवेट' जैसी फिल्मों में काम किया है. हाल ही में वह फिल्म 'इक्कीस' में कैप्टन विजेंद्र मल्होत्रा के किरदार में नजर आए, जहां उनके अभिनय की भी सराहना की गई.

नसीरुद्दीन शाह का वर्क फ्रंट
वहीं, अगर नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित एक्टरओं में गिना जाता है. समानांतर सिनेमा, फिल्मों और थिएटर- तीनों क्षेत्रों में उन्होंने अपनी शानदार अभिनय का लोहा मनवाया है.

ये भी पढ़ेंः कितनी पढ़ी-लिखी हैं 'रामायण' की सीता? डॉक्टर बनने चली थीं साई पल्लवी, फिर ऐसे बनीं एक्ट्रेस

'मासूम', 'जाने भी दो यारों', 'ए वेडनसडे!', 'इकबाल' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिले. नसीरुद्दीन शाह हाल ही में फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आए थें.

और पढ़ें
Published at : 20 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Naseeruddin Shah Vivaan Shah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हैप्पी बर्थडे बाबा', बचपन की फोटो शेयर कर बेटे विवान ने नसीरुद्दीन शाह को बर्थडे किया विश
नसीरुद्दीन शाह के बर्थडे पर बेटे विवान ने शेयर की बचपन की थ्रौबैक फोटो, बोले, 'हैप्पी बर्थडे बाबा'
बॉलीवुड
'रामायण' का ट्रेलर रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक, रणबीर कपूर का एंट्री सीन हुआ वायरल, मेकर्स ने उठाया ये कदम
'रामायण' का ट्रेलर रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक, रणबीर कपूर का एंट्री सीन हुआ वायरल
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection Day 10: दूसरे संडे 'धमाल 4' पर हुई नोटों की बारिश, कर डाली बमफाड़ कमाई, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
दूसरे संडे अजय देवगन की 'धमाल 4' पर हुई नोटों की बारिश, कर डाली धमाकेदार कमाई
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'द ओडिसी' ने मचाई तबाही, 'धमाल 4' का भी चला जादू, जानें- 'अल्फा' सहित बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'द ओडिसी' ने मचाई तबाही, 'धमाल 4' का भी चला जादू, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
₹3.20 लाख का Electric Auto! Youdha ePOD Review | 227 KM Range | Worth Buying?
पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
बिहार
'मारो सर मारो', CJP के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रतिक्रिया, 'ऐसी दिलेरी से…'
'मारो सर मारो', CJP के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रतिक्रिया, 'ऐसी दिलेरी से…'
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
फ़ुटबॉल
स्पेन की जीत के बाद मेसी पर 19 साल के लामिन यमाल का बयान, बोले- 'अपने बच्चों का बताऊंगा, यह हार उसे...'
मेसी पर 19 साल के लामिन यमाल का बयान, बोले- 'अपने बच्चों का बताऊंगा, यह हार उसे...'
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
दिल्ली NCR
Explained: सोनम और अन्ना के एक ही हथियार, लेकिन दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
सोनम और अन्ना के एक ही हथियार! दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर जा रहे अखिलेश यादव के कई सांसद, डिंपल यादव बोलीं- 'देश के बच्चे लाठी खा रहे'
जंतर-मंतर जा रहे अखिलेश यादव के कई सांसद, डिंपल यादव बोलीं- 'देश के बच्चे लाठी खा रहे'
टेक्नोलॉजी
क्या सच में पानी से चलता है Liquid Cooled PC? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और अंदर कैसे होता है काम
क्या सच में पानी से चलता है Liquid Cooled PC? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और अंदर कैसे होता है काम
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
ABP NEWS
Viral Video : सड़क पर हादसा देख Chirag Paswan ने तुरंत रुकवाया अपना काफिला, मदद के लिए पहुंचे!
Viral Video : सड़क पर हादसा देख Chirag Paswan ने तुरंत रुकवाया अपना काफिला, मदद के लिए पहुंचे!
ABP NEWS
Viral Video : अंकलेश्वर में लड़कियों पर हमले का CCTV वीडियो आया सामने, घटना कैमरे में कैद!
Viral Video : अंकलेश्वर में लड़कियों पर हमले का CCTV वीडियो आया सामने, घटना कैमरे में कैद!
ABP NEWS
Viral Video : गलती से कोई इस नदी की चपेट में आया तो... सोचकर भी कांप जाएंगे!
Viral Video : गलती से कोई इस नदी की चपेट में आया तो... सोचकर भी कांप जाएंगे!
Embed widget